Противоэпилептический препарат провоцирует развитие деменции

Финские ученые обратили внимание на один из противоэпилептических препаратов - вальпроат натрия. Это средство повсеместно используется для профилактики приступов эпилепсии, сообщает The Daily Mail.

Сотрудники Университета Восточной Финляндии изучили медицинские карты более 90000 человек с болезнью Альцгеймера. Выяснилось: прием вальпроата натрия на 60% повышал риск развития деменции. У пациентов, принимавших этот препарат, страдала память и другие когнитивные функции.

Вальпроат натрия не в первый раз привлек внимание ученых. Британские специалисты рассмотрели влияние препарата на детей, чьи матери принимали вальпроат натрия во время беременности. В исследовании приняли участие 440 детей, у матерей которых до беременности выявили эпилепсию. Исследователи изучили результаты тестов участников по математике, языку и естественным наукам. Добровольцы писали эти тесты, когда им было 7 лет.

Ученые выяснили, что участники, матери которых принимали карбамазепин, ламотриджин либо не использовали лекарства от эпилепсии, справились с тестами так же, как дети женщин без эпилепсии. А вот результаты детей, чьи матери принимали вальпроат натрия в процессе беременности, оказались на 10,5-13% ниже, чем у участников из группы сравнения. Хуже всего тесты выполнили дети, матери которых принимали несколько препаратов от эпилепсии.