Финские ученые обратили внимание на один из противоэпилептических препаратов - вальпроат натрия. Это средство повсеместно используется для профилактики приступов эпилепсии, сообщает The Daily Mail.
Сотрудники Университета Восточной Финляндии изучили медицинские карты более 90000 человек с болезнью Альцгеймера. Выяснилось: прием вальпроата натрия на 60% повышал риск развития деменции. У пациентов, принимавших этот препарат, страдала память и другие когнитивные функции.
Вальпроат натрия не в первый раз привлек внимание ученых. Британские специалисты рассмотрели влияние препарата на детей, чьи матери принимали вальпроат натрия во время беременности. В исследовании приняли участие 440 детей, у матерей которых до беременности выявили эпилепсию. Исследователи изучили результаты тестов участников по математике, языку и естественным наукам. Добровольцы писали эти тесты, когда им было 7 лет.
Ученые выяснили, что участники, матери которых принимали карбамазепин, ламотриджин либо не использовали лекарства от эпилепсии, справились с тестами так же, как дети женщин без эпилепсии. А вот результаты детей, чьи матери принимали вальпроат натрия в процессе беременности, оказались на 10,5-13% ниже, чем у участников из группы сравнения. Хуже всего тесты выполнили дети, матери которых принимали несколько препаратов от эпилепсии.
Противоэпилептический препарат провоцирует развитие деменции
Эпилепсия - одно из самых распространенных хронических...
Открытие: физические упражнения делают человека счастливее (3)
Ученым уже известно, что всего час физических...
Исследователи создали сердце из стволовых клеток (2)
Американским ученым удалось создать зрелую сердечную...
Психологи объяснили, как ссоры родителей влияют на здоровье детей
Нет ничего страшного в том, что родители иногда спорят...
Физические упражнения до беременности защитят от диабета
Широко известно, что от правильного питания и хорошего...
TOP новостей
Сквернялис признал: Литва все еще в "черном" списке Евросоюза (18)
Несмотря на положительные тенденции на рынке занятости...
Состояние некоторых вильнюсских мостов ужасает (7)
В апреле прошлого года специалисты Вильнюсской мэрии...
Президент Литвы: с такой Францией нам по пути (101)
Балтийские страны и Францию объединяет то, что все...