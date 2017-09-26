Активность бактерий Streptococcus mutans является главной причиной разрушения эмали и других тканей зуба, поскольку такие микроорганизмы в процессе жизнедеятельности усваивают углеводы и выделяют молочную кислоту – она-то в прямом смысле слова и разъедает ткани зуба.

Сейчас для удаления колоний стрептококков человечество использует зубные щетки, пасту и регулярное полоскание рта. Тем не менее, кариес часто развивается и у людей, тщательно, следящих за гигиеной рта – это обусловлено повышенной активностью бактерий в их ротовой полости.

А ученые из КНР полагают, что значительно уменьшить число таких микробов во рту и на поверхности зубов можно не только с помощью механического их удаления зубной щеткой и водой, но и благодаря активности иммунной системы.

Прототип вакцины против кариеса, созданный учеными из Уханя, содержит гибридный белок KF-rPAc. Первый из трех компонентов этого белка (KF) был выделен из кишечной палочки, а второй (rPAc) – из «главных виновников» кариеса микробов Streptococcus mutans. Для соединения этой пары используется третий белок, который был выделен из жгутиков другого вида бактерий.

Как сообщают авторы статьи, опубликованной на днях в онлайновом издании Scientific Reports, испытания противокариесной вакцины на крысах показали, что она предотвращала размножение стрептококков у 64% животных. А у 54% крыс даже наблюдалось частичное восстановление тканей зуба, поврежденных продуктами жизнедеятельности Streptococcus mutans.

Однако до первых испытаний вакцины с участием людей пройдет еще несколько лет, на протяжении которых ученые должны повысить ее эффективность.