Активность бактерий Streptococcus mutans является главной причиной разрушения эмали и других тканей зуба, поскольку такие микроорганизмы в процессе жизнедеятельности усваивают углеводы и выделяют молочную кислоту – она-то в прямом смысле слова и разъедает ткани зуба.
Сейчас для удаления колоний стрептококков человечество использует зубные щетки, пасту и регулярное полоскание рта. Тем не менее, кариес часто развивается и у людей, тщательно, следящих за гигиеной рта – это обусловлено повышенной активностью бактерий в их ротовой полости.
А ученые из КНР полагают, что значительно уменьшить число таких микробов во рту и на поверхности зубов можно не только с помощью механического их удаления зубной щеткой и водой, но и благодаря активности иммунной системы.
Прототип вакцины против кариеса, созданный учеными из Уханя, содержит гибридный белок KF-rPAc. Первый из трех компонентов этого белка (KF) был выделен из кишечной палочки, а второй (rPAc) – из «главных виновников» кариеса микробов Streptococcus mutans. Для соединения этой пары используется третий белок, который был выделен из жгутиков другого вида бактерий.
Как сообщают авторы статьи, опубликованной на днях в онлайновом издании Scientific Reports, испытания противокариесной вакцины на крысах показали, что она предотвращала размножение стрептококков у 64% животных. А у 54% крыс даже наблюдалось частичное восстановление тканей зуба, поврежденных продуктами жизнедеятельности Streptococcus mutans.
Однако до первых испытаний вакцины с участием людей пройдет еще несколько лет, на протяжении которых ученые должны повысить ее эффективность.
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