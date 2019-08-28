Pornhub снял "Самое грязное порно в истории": в нем актеры занимаются сексом среди груд пластика

Съемки прошли на одном из самых загрязненных пляжей мира, говорится в описании. В фильме участвуют актерская пара LeoLulu и сотрудники Pornhub — в фирменных костюмах химзащиты они собирают на пляже мусор, пока актеры занимаются сексом.
Pornhub утверждает, что за каждый просмотр фильма он будет отправлять деньги в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая чистит Мировой океан от пластика и перерабатывает его. Кроме того, компания запустила сайт с инструкциями о том, как люди могут помочь в борьбе с пластиковым загрязнением.
Вице-президент Pornhub Кори Прайс назвал загрязнение океана одной из самых значимых глобальных проблем и отметил, что ситуация усугубляется. "Мы используем нашу платформу, чтобы привлечь внимание к ней (проблеме) и вдохновить людей на перемены. Не только для нашего поколения, но и для будущих", — заявил он.
Как Pornhub борется с глобальными проблемами:
В апреле 2019 года на сайте открыли раздел Beesexual. В нем собраны видео, на которых пчелы опыляют цветы, ролики озвучили известные порнозвезды. Pornhub надеется так привлечь внимание к проблеме вымирания этих насекомых. За каждый просмотр видео в разделе компания отправляет деньги в благотворительные организации, которые занимаются защитой пчел.
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