Pornhub снял "Самое грязное порно в истории": в нем актеры занимаются сексом среди груд пластика

Сайт с контентом для взрослых Pornhub снял фильм The Dirtiest Porn Ever ("Самое грязное порно в истории"). Так он привлекает внимание к проблеме пластикового загрязнения Мирового океана, трейлер видео появился на YouTube.
«Самое грязное порно в истории»
© Stop kadras

Съемки прошли на одном из самых загрязненных пляжей мира, говорится в описании. В фильме участвуют актерская пара LeoLulu и сотрудники Pornhub — в фирменных костюмах химзащиты они собирают на пляже мусор, пока актеры занимаются сексом.

Pornhub утверждает, что за каждый просмотр фильма он будет отправлять деньги в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая чистит Мировой океан от пластика и перерабатывает его. Кроме того, компания запустила сайт с инструкциями о том, как люди могут помочь в борьбе с пластиковым загрязнением.

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Вице-президент Pornhub Кори Прайс назвал загрязнение океана одной из самых значимых глобальных проблем и отметил, что ситуация усугубляется. "Мы используем нашу платформу, чтобы привлечь внимание к ней (проблеме) и вдохновить людей на перемены. Не только для нашего поколения, но и для будущих", — заявил он.

Как Pornhub борется с глобальными проблемами:

В апреле 2019 года на сайте открыли раздел Beesexual. В нем собраны видео, на которых пчелы опыляют цветы, ролики озвучили известные порнозвезды. Pornhub надеется так привлечь внимание к проблеме вымирания этих насекомых. За каждый просмотр видео в разделе компания отправляет деньги в благотворительные организации, которые занимаются защитой пчел.

Сноб
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