PornHub назвал самый популярный жанр у литовцев и их соседей

В предоставленной информационно-развлекательным порталом подробной статистике по странам, трендам, гаджетам, гендерам и категориям среди зрителей сведения о Литве отсутствуют, поскольку она не попала в первую двадцатку по посещаемости.

Между тем по опубликованной инфографике можно определить, что самым популярным жанром порно в Литве является "лесбийский секс". В этом отношении предпочтения литовцев совпадают с выбором жителей Северной и частично Южной Америки, а также некоторых стран Западной и Северной Европы, Ближнего Востока и Австралии.

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Страны-соседки Литвы отличились разнообразием во вкусах: в Польше лидирует жанр порно MILF ("mother I’d like to fuck", "мама, с которой я хотел бы заняться сексом"), в Латвии - Mature (женщины средних лет), в Беларуси и России - Hentai (стиль японского порнографического рисунка и видео).