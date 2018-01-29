Подержанные игрушки опасны для детей

Вероятно, многие игрушки б/y представляют угрозу для здоровья детей, поскольку пластик может не соответствовать действующим международным правилам безопасности. Это показало новое исследование, проведенное сотрудниками Плимутского университета, рассказывает The Hindustan Times.
© Shutterstock nuotr.

Специалисты изучили 200 подержанных пластиковых игрушек, включая автомобили, поезда, конструкторы, фигурки и пазлы, из домов, детских садов и благотворительных магазинов на юго-западе Англии. Все игрушки дети могли жевать. Исследователи применили метод рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

Ученые обнаружили в игрушках опасные вещества. Так, во многих конструкторах, фигурках и украшениях (как правило, желтых, красных или черных) были высокие концентрации сурьмы, бария, брома, кадмия, хрома, свинца и селена. Кроме того, в ходе экспериментов выяснилось, что в желудке несколько игрушек выделяли бром, кадмий и свинец в концентрациях, превышающих допустимую норму.

MedDaily
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