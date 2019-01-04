После веселой ночи мы часто страдаем от головной боли и жажды. Однако того, кто накануне перебрал с алкоголем, зачастую мучает и сексуальный голод, пишет немецкий таблоид Bild. Секс-коуч Кристине Янсон знает, почему с похмелья мы так сильно хотим секса.
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"Когда мы все еще навеселе после последней ночи и плохо соображаем, секс зачастую особенно хорош, - передает издание слова эксперта. - Многие люди не могут расслабиться и слишком много думают во время секса. Когда у них похмелье, они ведут себя более раскрепощенно и эмоционально".

"Горячий секс отвлекает от недомоганий и активизирует кровообращение. Кроме того, во время секса вырабатываются гормоны счастья, а после сумасшедшей вечеринки это особенно полезно", - говорится в статье.

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"Секс, - указывает автор публикации, - сокращает болевые ощущения почти на 70%. Тот, кто в праздники хватил лишнего, может таким образом побороть надоевшее похмелье".

"Образующийся во время секса гормон окситоцин способствует крепкому сну, который в свою очередь укрепляет иммунную систему", - отмечает издание. К тому же во время новогодних праздников можно легко набрать лишние килограммы, а занятия сексом благоприятно сказываются на фигуре.

"После праздников родственники уехали, а стресс не проходит? Скорее в постель! - советует Bild. - Ведь для тех, кто занимается любовью, стакан всегда наполовину полон, а не пуст. Ученые доказали, что высокий уровень половых гормонов повышает стрессоустойчивость".

Однако, замечает издание, секс с похмелья может быть и коварным. "Когда плохо соображаешь, во время случайного секса стоит быть внимательным и не забыть про презервативы. Иначе все может закончиться неприятным сюрпризом", - предупреждает Янсон.

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Почему с похмелья нам так сильно хочется секса

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