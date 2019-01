Любой, кто провел хотя бы несколько минут на канале YouTube, знает, что у многих животных есть пенисы. Однако мало кто из них использует пенис так же настойчиво и агрессивно, как мужчина. Отчасти поступательное движение объясняется традицией и отсутствием у мужчин изобретательности. Отчасти наша физиология требует именно таких движений.

Почему же и мужчинам и женщинам приятно, когда пенис ходит туда-сюда? Почему бы мужчине не поступить как льву: замереть и просто позволить пенису оставаться внутри, пока он не сделает свою работу и не произведет сперму?

Объяснение тут, возможно, такое же, как и для формы головки члена. Теория выброса спермы утверждает, что венчик и венечная борозда головки пениса в сочетании с повторными толчками служат для выталкивания спермы из влагалища. Но зачем? По той же причине, по которой мужчины делают много разных вещей: спаривание — это соперничество. Сперма другого мужчины, возможно, недавно попала во влагалище этой конкретной женщины. Поэтому перед мужчиной и его пенисом стоит двоякая задача: поместить внутрь собственную сперму и в процессе удалить сперму чужака.

Если бы существовал физиологический аргумент против моногамии, им как раз могла бы быть теория выброса спермы.

Согласно ей более крупный пенис обладает преимуществом по романтической причине: из него получается более эффективная лопата для удаления чужой спермы.

Психолог Гордон Гэллап из Университета Олбани проверил механику этой теории. Нет, он не заставил подопытных иметь незащищенный секс с несколькими партнерами подряд. Он использовал пенисы-протезы. И пришел к выводу, что механизм работает.

Можно было бы задаться вопросом: разве пенис не может в конечном итоге удалить свою собственную сперму?

Это маловероятно, поскольку вопреки множеству лирических намеков на "занятие любовью всю ночь", большинство эрекций быстро пропадает вскоре после эякуляции. В песнях предпочитают об этом не упоминать, как и о том факте, что после эякуляции пенис не расположен к дальнейшей стимуляции и она доставляет неприятные ощущения, хотя еще секунду назад акт приносил такое удовольствие, что мужчины на многое готовы пойти, лишь бы заполучить возможность его совершить.

Если теория выброса спермы верна, с точки зрения воспроизведения это имеет смысл. Мужчине нужно хранить свой "спермовыделитель" вдали от того места, куда она должна доставляться, если работа не должна быть сделана. Возможно, самое лучшее для него в этом случае — просто заснуть.

В каком случае эякуляция считается преждевременной?

Средняя продолжительность гетеросексуального полового акта — от 3 до 13 минут. Обычно он заканчивается, когда мужчина эякулирует и засыпает. Другие виды даже и столько времени не тратят. Львам в среднем нужно менее одной минуты. Обезьянкам игрункам — примерно 5 секунд. Если спросить у обезьянок, почему так мало, они скажут, что гораздо важнее вернуться к охоте и защите семьи от хищных птиц.

В таком случае не должен ли естественный отбор проводиться в пользу мужчин, которым удается быстрее всего совершить свой "вклад"? (И следует ли называть сперму "вкладом"?)

Если вы верите в теорию выброса спермы в качестве объяснения нелепой формы и размера мужского полового члена, то можно сказать, что длительная сессия — это подсознательная попытка получше очистить влагалище от спермы чужака. Ведь только после этого можно сделать "вклад". Алан Диксон, профессор биологии Университета Веллингтона в Новой Зеландии, действительно предложил именно так объяснять склонность человека к длительному сексу с "глубокими толчками".

Почему у мужчин не бывает множественных оргазмов?

В 2016 г. в отеле Marriott в центре города Чарльстон, штат Южная Каролина, группа ученых собралась на очередную встречу Международного общества по изучению сексуального здоровья женщин (International Society for the Study of Women’s Sexual Health). В рамках встречи ученые сообщили о результатах самого крупного репрезентативного исследования "удовольствия женщин", как они это назвали. Нет, они не пытались избежать слова "оргазм", а хотели дать понять, что сокращение мышц в области таза — не единственный источник удовольствия в сексе. Исследователь Дебби Хербеник из знаменитого Института Кинси Университета Индианы заверила меня, что женщины могут иметь приятные ощущения от секса и не испытав оргазма.

Сам Альфред Кинси, приехавший в Индиану, чтобы изучать ос, и ставший лидирующим исследователем сексуальных привычек человека, еще в 1953 г. написал в своей книге "Половое поведение самки человека" (Sexual Behavior in the Human Female), что большинство женщин обладают способностью испытывать множественные оргазмы. Для научного сообщества того времени (в основном мужчин) это было откровением. Вирджиния Джонсон и Уильям Мастерс из Университета Вашингтона в Сент-Луисе продолжили работу Кинси, найдя для его научных выводов убедительные доказательства. В их лаборатории женщины, стимулировавшие себя вибратором, нередко получали по несколько оргазмов в течение нескольких минут. Число оргазмов иногда доходило до пятидесяти.

В рамках исследования сексуального удовольствия женщин специалисты International Society for the Study of Women’s Sexual Health за три года провели интервью с более чем 2000 женщин и обнаружили, что на сегодняшний день 47 % женщин доводилось испытывать множественные оргазмы. "Нам кажется, этот процент может быть выше, — сказала мне Хербеник, — но многое зависит от партнера.

Кроме того, некоторые женщины становятся слишком чувствительными, чтобы продолжать после оргазма. А кто-то испытывает один оргазм и думает: "Ну все, мне достаточно".

Согласно результатам исследования, многие женщины находят, что смена техники — ключевой фактор получения последующих оргазмов. Поскольку чувствительность усилена после первого оргазма, повторение предшествоваших ему движений может привести к неприятным или даже болезненным ощущениям. Это вовсе не значит, что женщина не способна испытывать множественные оргазмы, просто ей нужно найти способ их получить. Второй, третий или сороковой последовательный оргазм обычно являются не результатом увеличения интенсивности, а менее прямого давления и более медленных движений.

В отличие от женщин, большинство мужчин имеют рефрактерный период. Однако, по словам Хербеник, существует небольшая группа мужчин, которые способны иметь эрекции одну за одной и достигать эякуляции. Но в этих случаях численность сперматозоидов при каждой последующей эякуляции резко падает. Здесь речь уже не о функции, а о гордыне и потворстве желаниям. Если бы у мужчины была способность испытывать оргазм многократно, в этом не было бы логики с точки зрения биологии. Сперма не может долго храниться, внутри организма она быстро умирает и мутирует. Яички свисают именно таким образом, поскольку сперма может быть произведена только при температурах, которые немного ниже, чем температура тела. Произведенная сперма может храниться только в ограниченных количествах и в течение всего нескольких дней.

Тогда для чего мужчине множественные оргазмы, если только первый из них способен произвести достаточное количество спермы, чтобы привести к беременности?

Реальный ограничивающий фактор — продолжительность жизни спермы. Парни, если хотите получать оргазмы один за другим, выработайте лучшую систему для хранения спермы. Например, мешок, который пришивается к промежности, или еще что-нибудь, я уж не знаю что. Пусть вам помогут венчурные фонды.

У женщин отсутствует подобная проблема, ведь их яйцеклетки хранятся еще с младенчества, поэтому количество оргазмов может стремиться к бесконечности. Тем не менее Хербеник и многие другие сетуют на то, что этот потенциал часто остается нереализованным. Различия между женщинами, удовлетворенными сексуально, и теми, кто к ним не относится, являются не столько физиологическими, сколько социальными. Женщины, которые чувствуют, что могут свободно и откровенно разговаривать о сексе со своим партнером, гораздо чаще получают оргазм. По мнению Хербеник, основная проблема, требующая решения, — это не отсутствие множественных оргазмов, а тот факт, что не приносящий удовлетворения секс становится нормой.

Исследование также показало: женщины, которые могут предметно поговорить с партнером о том, что для них приятно в сексе, в 8 раз чаще называют себя счастливыми в отношениях. Повторю: в 8 раз. Культура, накладывающая запрет на разговоры о сексуальном наслаждении, не может искренне поддерживать "семейные ценности". Как выразилась Хербеник: "Возможность напрямую обсуждать сексуальное наслаждение должна стать основной семейной ценностью".