Марисса Музелл рожала девочку 16 часов.
Во время беременности у нее был сильный токсикоз, и ей пришлось дважды ложиться в больницу. На протяжении месяцев ей приходилось ежедневно делать гормональные инъекции, а до этого четырежды пройти через неудачные процедуры по переносу эмбрионов.
Через все это она прошла ради ребенка, который не был её и которого ей предстояло отдать чужим людям.
32-летняя Марисса - суррогатная мать в Канаде, где сотни женщин, подобных ей, по собственной инициативе вызываются родить ребенка, которого потом заберут другие люди.
"Я только что создала чью-то семью", - смеется Марисса. Она еще восстанавливается в родильной палате после того, как отдала новорожденную девочку ее будущим родителям - однополой паре из Испании.
Спрос на суррогатное материнство стремительно растет по всему миру. По некоторым оценкам, рост спроса на эти услуги в Канаде составил 400% за последние десять лет.
Суррогатное материнство здесь носит альтруистический характер: женщины, которые вынашивают ребенка, не могут зарабатывать на этом. Канада не единственная страна, где это считается нормой - такие же законы действуют, например, в Великобритании.
Но разница в том, что законодательство в большинстве канадских провинций упрощает для будущих родителей процесс обретения прав на таких детей. Кроме того, в отличие от некоторых других стран, Канада разрешает пользоваться такими услугами гомосексуальным парам, а также родителям-одиночкам.
"Альтруистичное" суррогатное материнство для некоторых более приемлемо с этической точки зрения и намного дешевле по сравнению со странами, где за это можно брать деньги, вроде США.
"Я знаю, что в Америке есть множество суррогатных матерей, которым платят тысячи долларов за их беременность. В Канаде мы так не делаем", - говорит Марисса.
Здесь женщины могут рассчитывать на возмещение ограниченного объема связанных с беременностью расходов, вроде витаминов, одежды для беременных, продуктов и расходов на поездки в больницы, а также потерянного дохода, если они по медицинским показаниям уходили с работы за свой счет.
Все свои расходы, за которые они расчитывают получить компенсацию, им надо подтверждать чеками.
"Это не источник дохода, с которого ты можешь отложить, мы не машины по производсту детей, - говорит Марисса, соцработник по профессии. - Поэтому для меня суррогатное материнство стало еще более особенным. Ты не выполняешь работу, ты делаешь это от чистого сердца".
"Онлайн-знакомства"
Канадские суррогатные мамы вынашивают только детей, зачатых с использованием чужой яйцеклетки - свою использовать нельзя.
По оценкам канадских СМИ, в стране сейчас как минимум 900 суррогатных матерей. Найти официальную статистику сложно.
"11 лет назад, когда я только создала свою компанию, суррогатные матери рожали у нас восемь детей в год. В одном только прошлом месяце у нас их было 30", - говорит Лея Сванберг, основатель "Канадской репродуктивной консультации" - одного из крупнейших агентств по суррогатному материнству в стране.
Добровольцы должны пройти медицинское и психологическое обследование. Допускаются лишь женщины, которые уже родили как минимум одного своего ребенка.
Лея Сванберг сама была суррогатной матерью, теперь она отбирает кандидаток и сводит их с потенциальными родителями со всего мира.
"Это как онлайн-знакомства", - говорит дважды суррогатная мать Джанет Хэрбик. Ей 33 года, и сейчас она вынашивает девочку.
"Ты заполняешь анкету, и тогда тебе высылают анкеты потенциальных родителей", - добавляет она.
По ее словам, это всегда трудно: "Пар больше, чем суррогатных матерей, и ты чувствуешь огромную ответственность. Как мне выбирать? Обычно есть какая-то связь, ты просто чувствуешь ее, когда впервые общаешься с людьми".
В первый раз Джанет стала суррогатной матерью в прошлом году для французской пары, а затем снова забеременела через четыре месяца после рождения ребенка.
"Я задумывалась о том, чтобы родить еще двух - по брату или сестре для детей, которых я уже родила для двух пар, - говорит она. - Мне нравится быть беременной, и мое тело хорошо восстанавливается, поэтому - почему нет?"
Как она, многие суррогатные матери делают это по несколько раз. Многие остаются на связи с семьями, которые они помогли создать.
"Эти ребята [потенциальные родители] сначала для тебя просто незнакомцы, потом - друзья, а в итоге становятся для тебя как члены семьи, - говорит Джанет. -Для моих собственных детей они как дяди, и я тоже надолго остаюсь в жизни моего "сурро-ребенка".
Эти женщины признают, что суррогатное материнство - опыт, который меняет всю жизнь. Это может отчасти объяснить, почему ради этого они жертвуют своим временем и, потенциально, своими телами.
"Я не могу представить себе жизни без детей", - говорит Джанет, у которой растут пятеро собственных детей.
"У меня перевязаны маточные трубы, и я больше уже не хочу заводить своих детей, но мне нравится чувствовать, что я способна дать ребенка кому-то, кто не может сам завести детей иначе", - объясняет она.
Марисса добавляет: "Это как возвращать свет в мир. Я рожаю ребенка для этих джентльменов, но кроме того я еще и оставляю свой след в мире".
Но дорога к суррогатному материнству может быть долгой и непростой. Многочисленные попытки ЭКО, неудачные пересадки эмбрионов и выкидыши являются обычным делом.
"Я весьма скверно себя чувствовала во время беременности, поэтому мужу пришлось взять на себя часть обязанностей. Он сильно мне помог, как и наши дети", - говорит Джанет.
"В моем случае жених так и не понял, зачем я это делаю, нам было сложно с ним", - добавляет Марисса.
В маленьком провинциальном городке, откуда она родом, ей приходилось сталкиваться еще и с неодобрением соседей.
"Многие спрашивали, как я могу отдать младенца и почему я жертвую семейной жизнью для ребенка, которого не смогу оставить себе, - рассказывает она. - Поэтому, если хочешь быть суррогатной матерью, надо уметь постоять за себя. Это твое тело, твой выбор".
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