Сначала исследователи попросили группу из 145 молодых людей заполнить опросник, посвященный поведению в отношениях и сексуальному влечению и сопоставили результаты с соотношением длины и ширины их лиц.

Затем исследователи опросили еще одну группу из 314 человек, добавив также вопросы о сексуальной ориентации, склонности к изменам и сексу без обязательств. Как показали результаты, чем более квадратными были лица участников, тем более те были склонны к сексу вне отношений, изменам, агрессивному поведению.

Соотношение длины и ширины лица обусловлено уровнем тестостерона, объясняют ученые. Он же влияет и на сексуальное поведение. Так что определенные черты лица, очевидно, могут говорить о соответствующих особенностях поведения в половой сфере.