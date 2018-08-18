Вы недовольны сексуальной жизнью? Масштабное исследование, проведенное Рурским университетом в Бохуме, показало: секс по плану делает сексуальную жизнь более насыщенной, сообщает Focus.
© Shutterstock

В рамках исследования, участие в котором приняла тысяча пар, партнеры по отдельности отвечали на вопросы о своей сексуальной жизни и о том, насколько они ею довольны. Участники эксперимента также оценивали свои черты характера. Ученые пришли к удивительному выводу: наиболее довольными своей сексуальной жизнью оказались добросовестные люди.

По мнению сексолога Юлии Фельтен, люди с таким характером планируют секс и прилагают для этого усилия. Планирование секса особенно полезно для продолжительных отношений, отмечает исследовательница.

Эксперимент также показал, что счастливую сексуальную жизнь ведут те пары, в которых особой добросовестностью отличаются мужчины. По словам Юлии Фельтен, это связано с тем, что мужчины в среднем хотят больше секса и поэтому часто делают первый шаг, что сказывается и на отношениях в целом, а также на том, насколько пара довольна своей сексуальной жизнью, говорится в статье.

Но разве можно включить желание нажатием на кнопку? Сексолог уверена, что аппетит приходит во время еды, а секс необязательно должен быть впечатляющим - он может быть и обычным, передает издание.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Интим и Здоровье

Пары, занимающиеся сексом по плану, счастливее остальных (4)

Вы недовольны сексуальной жизнью? Масштабное...

Ученые выяснили, почему кошки больше любят женщин (2)

Женщины формируют более тесную эмоциональную связь со...

Секс-роботы покоряют мир. Совсем скоро — агрегаты в виде детей и животных (5)

Пришло время забыть Мэрилин Монро и другие секс-символы...

Ученые выяснили, когда надо заниматься сексом, чтобы зачать ребенка (4)

"Парам, пытающимся зачать ребенка, надо заниматься...

ВОЗ: Сексуальная зависимость — это расстройство психики (16)

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила...

TOP новостей

Глава Aprangа: мы должны честно сказать, цены не снизятся (100)

"Хватит пугать людей тем, что у нас самые высокие цены в...

Фотосессии в Палангском ботаническом парке стали платными (13)

Если вы намерены провести свадебную фотосессию в...

Максим Галкин в Паланге шутил об отношениях Грибаускайте и Путина (171)

В Палангском концертном зале 16 августа выступал Максим...

Перевозчики предлагают отдыхающим провести ночь в кабине тягача (11)

Литовская ассоциация перевозчиков проводит акцию –...

Трамп: я сдержал обещание и вновь сделал Америку великой (60)

Президент США Дональд Трамп заявил, что выполнил...