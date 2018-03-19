Парадокс ожирения - всего лишь миф

В научной среде этот феномен называется парадоксом ожирения. В своем новом исследовании британские ученые оспорили эту идею, рассказывает The Indian Express.
Специалисты из Университета Глазго проанализировали данные 296535 взрослых европейцев. Ученые оценили Индекс массы тела (ИМТ) участников. Медики установили: добровольцы с ИМТ от 22 до 23 имели наименьший риск развития болезней сердца и сосудов. С каждыми лишними 5,2 пункта у женщин и 4,3 пункта у мужчин вероятность сердечно-сосудистых заболеваний повышалась на 13%.
Еще одним важным показателем стал обхват талии. Женщины, у которых эта величина превышала 74 сантиметра, сталкивались с сердечно-сосудистыми патологиями на 16% чаще. Риск возрастал с каждыми дополнительными 12,6 сантиметра. У мужчин оптимальный размер талии составил 83 сантиметра, после которых каждые 11,4 сантиметра прибавляли 10% к риску сердечных заболеваний. Ученые подчеркивают, что только при нормальной массе тела вероятность патологий сердца сводится к минимуму.
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