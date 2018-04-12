Открытие: ген, вызывающий тягу к сладкому, помогает похудеть

Однако британские и датские специалисты в своей новой работе утверждают: версия “А” гена FGF21 может способствовать похудению, пишет UPI.com.
Исследователи проанализировали генетические данные 450000 человек. Специалисты обнаружили, что форма “А” гена FGF21 связана с сильной тягой к сахару и алкоголю, но также она сказывается на употреблении жиров и белков. У людей с данным геном снижен процент жира в организме и повышено артериальное давление.
Ученые отмечают: у их открытия есть и обратная сторона. Вышеупомянутая версия гена не только снижает количество жировых отложений в организме, но и перераспределяет их. Большая часть жира скапливается в верхней части тела, что гораздо опаснее. Носителями двух копий гена FGF21 в форме “А” являются около 20% европейцев.
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