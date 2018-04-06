Сотрудники Мичиганского университета проанализировали данные 23 исследований, посвященных взаимосвязи физических тренировок и уровня счастья. Выяснилось: более 50% очень активных людей ощущали себя счастливыми. Всего у 20% участников с низким уровнем активности отмечался высокий уровень счастья. При этом оптимальное время, уделяемое занятиям, составляло от 150 до 300 минут в неделю.
Спортивные достижения помогают заводить новые знакомства и проводить больше времени на свежем воздухе. Все это способствует повышению уровня благополучия. Исследователи отмечают: на счастье влияют не только упражнения, но и уровень дохода, работа и множество других причин.
Открытие: физические упражнения делают человека счастливее
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