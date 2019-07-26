Орехи улучшают мужскую сексуальную жизнь

Результаты исследования, проведенного учеными из Университета Ровира и Виргили (Испания), опубликованы в журнале Nutrients, передает Mail.ru
В исследовании принимали участие 83 мужчины в возрасте от 18 до 35 лет с нормальной потенцией. Все они питались в соответствии с так называемой «западной диетой», то есть ели много продуктов, содержащих животные жиры, и мало овощей и фруктов. Участников случайным образом разделили на две группы. Первая из них, в добавление к своему обычному рациону, на протяжении 14 недель (трех с половиной месяцев) ежедневно получала 60 граммов смеси из грецких и лесных орехов, а также миндаля. Вторая группа орехов не получала.
На старте исследования и по его завершении все участники ответили на 15 вопросов, посвященных качеству их сексуальной функции. В результате оказалось, что у всех мужчин, получавших ореховую смесь, значительно усилилось половое влечение и удовольствие от оргазма. Авторы исследования планируют в дальнейшем привлечь к исследованиям большее число участников и продолжить изучение влияния орехов на разные аспекты сексуальной функции мужчин.
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