Американские ученые назвали главную опасность орального секса для мужчин. Исследование опубликовано в журнале Annals of Oncology, сообщает Европейское общество медицинской онкологии.
© Shutterstock

У курящих мужчин, если у них было пять и более партнеров по оральному сексу, самый высокий риск развития опухолей головы и шеи. Всего у примерно 0,7 процента мужчин, как показали авторы, в течение жизни возникнет одно из заболеваний данной группы.

Риск формирования опухоли существенно ниже у женщин, некурящих и тех, кто в течение всей жизни имел менее пяти партнеров в оральном сексе. Ученые обнаружили уверенную прямую связь между числом партнеров по оральному сексу и риском возникновения опухолей головы и шеи.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные 13089 человек в возрасте 20-69 лет, которые участвовали в национальном обследовании NHANES (National Health and Nutrition Examination Survey).

Опухоль вызывает вирус HPV16 — один из видов папилломавируса человека (ПВЧ). Эксперты предполагают, что в США темпы заболеваемости раком головы и шеи догонят показатели по раку шейки матки к 2020 году. Эти виды новообразований, кроме HPV16, связаны также с вирусом HPV18.

Ранее врачи из США заявили, что регулярный оральный секс повышает у принимающего партнера риск возникновения рака гортани в 22 раза.

В США на новообразования полости рта, связанные с ПВЧ, приходится 6,6 случая на сто тысяч мужчин и 1,4 случая на такое же число женщин. При этом всего около 70 процентов новообразований полости рта связаны именно с ПВЧ.

Папилломавирусы обычно передаются бытовым и половым путем через кровь, кожу и слизистые оболочки. Большинство из них безвредны для человека, но некоторые приводят к возникновению бородавок, а также онкологических заболеваний.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Интим и Здоровье

Оральный секс признали опасным для мужчин (2)

Американские ученые назвали главную опасность...

Для пожилых людей танцы иногда полезнее физкультуры (4)

Ухудшения чувства равновесия в пожилом возрасте может...

Астронавт: русские сексом в космосе точно занимались (18)

Большинство из нас хотя бы раз слышали о том, как в...

Жиры омега-6 защищают от диабета

Американские ученые из университета штата Массачусетс...

Туфли на босу ногу – опасная мода (5)

Традиционная мода предписывает представителям...

TOP новостей

Trijų Kryžių kalnas Trijų Kryžių kalnas Trijų Kryžių kalnas

Разваливается еще одна гора в Вильнюсе? Разрывы появились на горе Трех крестов (52)

Обильные дожди нанесли вред не только горе Гедиминаса,...

Жители Литвы пожертвовали почти полмиллиона евро на продукты для неимущих (8)

В ходе акции сбора продуктов для неимущих...

Рост цен набирает обороты: что еще подорожает в Литве (69)

По данным статистического агентства Евросоюза Eurostat,...

После трагического ДТП - обращение к водителям: помните о правилах (2)

Утром и вечером, когда еще темно, пешеходы находятся в...

Ближайшей ночью в Литве прогнозируют низкую температуру

На этой неделе погода будет быстро меняться. Самым...