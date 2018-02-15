Впервые "Шедевр Аристотеля, выполненный в двух частях" вышел в 1684 году в Лондоне, это руководство по сексу и семейным отношениям. К примеру, в ней указывается, что мужчина должен есть яйца, воробьев, голубей, дроздов, а также комаров, имбирь и репу для "изобилия семени". Также в книге рассказывается, что в отклонениях у новорожденных детей виновато "воображение родителей", которые во время зачатия думали о других людях.
До 1960-х годов книга была запрещена из-за "жестокого содержания". "Для этого было несколько причин. К примеру, в ней представлены изображения "монстров", которые были "порождены неестественной связью женщины с животными", — рассказал сотрудник аукционного дома Джим Спенсер (Jim Spencer). — Стоит иметь в виду, что эта книга была написана во времена, когда люди все еще сжигали ведьм в Англии".
Книгу выставят на торги в конце марта 2018 года, стартовая стоимость — 80-120 фунтов стерлингов.
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