Новый контрацептив: достаточно одной таблетки. В месяц

Проглоченная таблетка остается в желудке несколько недель, медленно выбрасывая в организм женщины гормоны, препятствующие овуляции. При этом таблетка не переваривается благодаря антикислотному покрытию, которое защищает от воздействия желудочного сока.

Финансировал исследования фонд Билла и Мелинды Гейтс. Контрацептив уже прошел тесты на свиньях, и команда разработчиков надеется, что клинические испытания на людях начнутся в ближайшие годы.

Авторы разработки - специалисты Гарварда и Массачусетского технологического института - говорят, что новое противозачаточное средство даст больше свободы женщинам, желающим предохраняться, - нет риска пропустить ежедневный прием гормональной таблетки.

Насколько эффективны гормональные контрацептивы?

Миллионы женщин во всем мире пользуются гормональными средствами предохранения от беременности.

По идее эти таблетки должны быть надежны на 99% - иначе говоря, беременность может начаться у менее чем одной женщины из 100, принимающих оральный контрацептив.

Однако опросы показывают, что почти половина женщин иногда забывает принять таблетку или делает это в неправильное время дня. Из-за этого реальная эффективность гормональных таблеток опустилась до 91% (то есть беременность наступает у девяти из 100 принимающих их женщин).

Существуют контрацептивы с долговременным эффектом - уколы, которые надо делать раз в два месяца, пластыри, сменяемые каждые две недели, - но ежемесячной таблетки до сих пор не было.

Как действует новая таблетка?

Прототип нового средства сделан в форме звездочки, размер растворимой капсулы предполагает, что проглотить ее, хоть и с трудом, но можно - в таких выпускают, например, рыбий жир.

Попав в желудок, "звездочка" раскрывается, как цветок из шести лепестков - в каждом запас гормонов. Звездочка слишком большая, чтобы пройти дальше в кишечник. В течение нескольких недель из "лепестков" высвобождается действующее вещество, пока наконец пустая оболочка не выводится из организма.

Доктор Джованни Траверсо из Медицинской школы Гарварда, разработавший ежемесячный контрацептив совместно с коллегами из MIT, объясняет: "Наши исследования предполагают, что проблем с пищеварением и опорожнением быть не должно, пищевод не должен блокироваться. Мы ставим безопасность во главу угла".

Результаты исследования опубликованы в журнале Science of Translational Medicine.

Фонд Гейтсов теперь финансирует работы по превращению прототипа в лекарство - этим занимается биотехнологическая компания Lyndra. Ее специалисты уже начали испытывать "звездочку" на нескольких пациентах - только оболочку, без действующих веществ. Фармакологи хотят удостовериться, что такая форма доставки лекарства в организм безопасна и подходит для других случаев - лечения малярии, например.

Что думают специалисты-гинекологи?

Профессор факультета сексуального и репродуктивного здоровья Королевского колледжа акушеров и гинекологов Диана Мансур считает, что перспективы у такого контрацептива есть. "Концепция орального контрацептива, который достаточно принимать раз в месяц, привлекательна и потенциально расширяет выбор для женщин. Теоретически он может быть более эффективен, чем таблетки для ежедневного приема", - говорит она.

"Разработка находится еще пока на очень ранней стадии. Мы с нетерпением ждем дальнейших исследований в этой области", - добавляет Мансур.

Руководитель благотворительной организации для подростков Brook Анатоль Менон-Йоханссон отзывается о новой таблетке положительно: "Это мощный прорыв в контрацепции, хорошо, что расширяется спектр доступных методов. Но нужно дополнительно поработать над лекарством, чтобы удостовериться, что высвобождаемая доза достаточна для подавления овуляции. И затем нужны будут испытания на людях".