Если вовремя не решить эту проблему, зубы могут полностью разрушиться. Американские ученые нашли способ восстановить поврежденную эмаль, пишет Zee News.
Исследователи из Вашингтонского университета разработали технологию реминерализации зубной эмали. В ее основе лежат свойства белка амелогенина. Этот пептид прикрепляется к поверхности зубов и присоединяет ионы кальция и фосфаты, что способствует восстановлению эмали.
Специалисты считают: новая технология станет отличной альтернативой существующим стоматологическим процедурам. Препараты на основе амелогенина можно будет добавлять в средства гигиены и другие продукты для ухода за зубами. По словам ученых, способ безопасен для здоровья и гораздо выгоднее других вариантов лечения.
Новая технология поможет восстановить эмаль зубов
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