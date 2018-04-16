Новая технология поможет восстановить эмаль зубов

Если вовремя не решить эту проблему, зубы могут полностью разрушиться. Американские ученые нашли способ восстановить поврежденную эмаль, пишет Zee News.

Исследователи из Вашингтонского университета разработали технологию реминерализации зубной эмали. В ее основе лежат свойства белка амелогенина. Этот пептид прикрепляется к поверхности зубов и присоединяет ионы кальция и фосфаты, что способствует восстановлению эмали.

Специалисты считают: новая технология станет отличной альтернативой существующим стоматологическим процедурам. Препараты на основе амелогенина можно будет добавлять в средства гигиены и другие продукты для ухода за зубами. По словам ученых, способ безопасен для здоровья и гораздо выгоднее других вариантов лечения.