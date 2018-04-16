Новая технология поможет восстановить эмаль зубов

Кариесу подвержены люди любого возраста. Бактерии, обитающие в ротовой полости, разрушают зубную эмаль кислотами, которые выделяют в процессе жизнедеятельности.
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Если вовремя не решить эту проблему, зубы могут полностью разрушиться. Американские ученые нашли способ восстановить поврежденную эмаль, пишет Zee News.

Исследователи из Вашингтонского университета разработали технологию реминерализации зубной эмали. В ее основе лежат свойства белка амелогенина. Этот пептид прикрепляется к поверхности зубов и присоединяет ионы кальция и фосфаты, что способствует восстановлению эмали.

Специалисты считают: новая технология станет отличной альтернативой существующим стоматологическим процедурам. Препараты на основе амелогенина можно будет добавлять в средства гигиены и другие продукты для ухода за зубами. По словам ученых, способ безопасен для здоровья и гораздо выгоднее других вариантов лечения.

NEWSru.com
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