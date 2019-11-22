Тузмухамедов также посоветовал пить больше воды при чрезмерном употреблении алкоголя — она является катализатором окисления. Иначе организму грозит обезвоживание. Алкоголь, по словам эксперта, дает нагрузку на сердце, печень и почки.
Лучшим средством от похмелья сомелье назвал рассол из-под квашеной капусты: в нем содержатся витамины и минералы, которые вымывает алкоголь.
“Проветриться и почувствовать себя лучше поможет прогулка на свежем воздухе: приток кислорода освежит вас. Прохладный душ также оказывает благотворное воздействие. Он усиливает циркуляцию крови в коже”,
— заявил Тузмухамедов.
Также он предостерег от употребления апельсинового и грейпфрутового соков. Сомелье объяснил это тем, что организме алкоголь распадается на уксус, который в малых дозах жизненно важен, но избыток кислот в теле человека нежелателен.
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