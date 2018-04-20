Названо самое эффективное средство от зубной боли

Ученые Школы стоматологической медицины при Университете Кейс Вестерн резерв выяснили, что ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты лучше помогают при зубной боли, чем опиоиды. Об этом сообщается на MedicalXpress.
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Врачи провели систематический обзор пяти исследований, посвященных анализу эффективности и безопасности различных лекарств для облегчения зубной боли.

По мнению специалистов, назначать наркотические вещества можно лишь в крайнем случае, поскольку в больших количествах они могут нанести вред. По данным Национальных институтов здоровья, каждый день более 115 американцев умирают от передозировки опиоидами.

Согласно выводам исследователей, лучшим средством, которое сочетает в себе безопасность и эффективность, являются нестероидные препараты в сочетании с ацетаминофеном (парацетамолом) или без него.

Для взрослых лучшим сочетанием будет 400 миллиграммов ибупрофена с 1000 миллиграммами парацетамола. Употребление опиоидов вызывает такие побочные эффекты, как сонливость, угнетение дыхания, тошноту, рвоту и запоры как у детей, так и взрослых.

Lenta.ru
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