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Американские врачи назвали смертельную опасность от вейпинга и электронных сигарет. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на издание MedicalXpress.
Elektroninė cigaretė
Elektroninė cigaretė
© Shutterstock

Многим потребителям электронных сигарет был поставлен диагноз EVALI (повреждение легких, связанное с употреблением электронных сигарет или продуктов вейпинга). К симптомам такого заболевания относят высокую температуру тела, кашель, рвоту и диарею. Некоторые пациенты даже попадали в отделения интенсивной терапии, так как имели сильное поражение легких.

Специалисты изучили, что в большинстве случаев поражение органов дыхания было вызвано употреблением нестандартных парительных смесей, которые содержали в себе тетрагидроканнабинол и психоактивные соединения. Появление EVALI тесно связывают с ацетатом витамина Е, который добавляется в жидкости для парения в качестве конденсирующего компонента.

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний, 3,6 миллиона учащихся средних и старших классов в американских школах употребляют электронные сигареты — как и 8,1 миллиона взрослых в США.

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