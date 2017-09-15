Ученые из США определили максимальный период времени, в течение которого человек может без вреда для здоровья находиться в сидячем положении. Исследование опубликовано в Annals of Internal Medicine, сообщает Американский колледж терапевтов.
© Shutterstock nuotr.

Специалисты рекомендуют находиться в сидячем положении не дольше получаса. В случае сидячей работы эксперты рекомендуют каждые 30 минут делать небольшие перерывы, например вставать со стула и совершать короткие прогулки.

К подобным выводам авторы пришли, изучив связь между временем нахождения в сидячем положении и продолжительностью жизни у около восьми тысячи респондентов в возрасте 45 лет и старше.

Полученные данные свидетельствуют, что в среднем из 16 часов в сутки, приходящихся на бодрствование, около 12,3 часа человек находится в сидячем положении. Минимальный риск смертности был у тех, кто как минимум каждые полчаса выходил из сидячего положения.

В июне 2016 года медики из Норвегии, Австралии и США показали, что для полного устранения негативного эффекта от сидячего образа жизни мужчинам и женщинами достаточно умеренных физических нагрузок.

Lenta.ru
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