Найдена биологическая причина гиперсексуальности

Результаты исследования, проведенного группой ученых из Каролинского института и Университетов Уппсалы и Умео (Швеция), опубликованы в журнале Epigenetics, передает Mail.ru
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Гиперсексуальное расстройство характеризуется навязчивыми мыслями о сексе, с трудом поддающимся контролю сексуальным поведением, зависимостью от секса, стремлением к связанному с сексом риску и так далее. Это расстройство плохо поддается диагностике, так как зачастую сопровождает другие психические заболевания, а значит, возникают проблемы с лечением. Нейробиологические основы гиперсексуальности до сих пор были мало изучены.

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Исследователи попробовали разобраться, существуют ли какие-то отличительные особенности на молекулярном уровне, которые позволят в будущем более точно диагностировать гиперсексуальность. Для этого ученые взяли образцы крови у 60 пациентов с гиперсексуальным расстройством и у 33 людей, не страдающих от этого нарушения, и сравнили уровни активности различных генов.

В итоге было установлено, что при гиперсексуальности снижена активность генов, которые в норме контролируют выработку “гормона любви” окситоцина в головном мозге, и это нарушение в потенциале может приводить к избыточному производству этого вещества.

Известно, что гормон окситоцин играет центральную роль в регулировании социального и сексуального поведения, формирования привязанности как к партнеру, так и к потомству, причем и у мужчин, и у женщин. Для прояснения биологической подоплеки заболевания и роли окситоцина в развитии гиперсексуального расстройства требуются дальнейшие исследования, подчеркивают ученые.

Однако уже сейчас можно предположить, что страдающим от гиперсексуальности людям могут принести облегчение препараты, снижающие активность окситоцина, а также психотерапия, отметил один из авторов исследования, профессор Юсси Йокинен (Jussi Jokinen).

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