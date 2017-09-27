“Надень розовые трусики и прости измену”: секс-советы хорошей жене из прошлого

Первая брачная ночь

Секс для женщины в 50-е считался занятием смущающим и неловким. Доктор Клиффорд Адамс в журнале 1952 года “Современная невеста” (Modern Bride) рекомендует: “Нередко молодой жене будет гораздо проще, если муж притворится, что у него есть какие-то дела,дав время жене подготовиться к отходу ко сну. Он может даже предупредить ее, что отлучится на 15−20 минут, дав ей шанс переодеться и лечь в кровать”.

“Многие женщины, — подхватывает мысль Адамса преподобный Альфред Тайрер в своем руководстве по отношениям 1951 года, — кто мог бы развиться под чутким руководством хорошего любовника в зрелую и пылкую жену, становятся фригидными, а все проявления секса видятся ей мучительными. Это происходит из-за психологического и, возможно,физического шока, вызванного агрессивным поведением невежественного мужа”.

Мама должна была рассказать

На самом деле, “секс вышел из шкафа” примерно за двадцать лет до послевоенного времени. В 1934 году свет увидел “гид по сексу” “Гармония в сексе и евгеника” (Sex Harmony and Eugenics), который обещал супругам самую подробную “инструкцию по применению”.

Матерей тоже призывали не умалчивать об интимной стороне вопроса:

Надпись: “Не обманывай свою дочь! Ты должна рассказать ей эти факты об интимной жизни”, 1949

В целом 1950-е стали годами, когда о сексе, наконец, стали говорить в контексте двухстороннего процесса, в рамках которого оба участника должны получать удовольствие.

Будь сексуальной… но не очень

С одной стороны, жене полагалось быть соблазнительной и всегда готовой порадовать супруга в постели, но был риск быть “чересчур горячей”. В этом случае женщина становилась, по выражению доктора Робинсона, психолога из 30-х, “сексуальным вампиром”.

“Как вампир высасывает кровь из своей жертвы, так же поступает и женщина-вампир,которая высасывает жизнь из мужчины, превращая в жертву его. Особенно это нужно учить дамам в возрасте — между 30 и 50, которые становятся неразумными в своих требованиях, когда они выходят замуж. Но не только женщины в этом возрасте могут превратиться в „сексуальных вампиров“, встречаются они и среди двадцатилетних, и даже среди пожилых”.

(“Женщина: ее сексуальная и любовная жизнь”, Woman Her Sex and Love Life, 1927)

При этом, если к сексу жена была равнодушной, доктор Робинсон вовсе не советовал тут же докладывать об этом мужу:

“Если ты одна из фригидных и холодных в постели женщин, не спеши говорить об этом мужу. Мужчина не поймет, получаешь ты удовольствие от секса или нет, пока не узнает наверняка. А то, чего он не знает, не беспокоит его. Запомни. Это спасло тысячи женщин от беды”.

Как правильно раздеться жене…

В Нью-Йорке даже существовала специальная “Школа раздевания Аллена Гилберта”. На фото профессор этой школы (интересно, какой у них выпускной экзамен?) отношенияКак неправильно раздеваться.

Конни Фонцлау демонстрирует неправильный способ разоблачаться перед мужем, а звезда бурлеска Джун Сент Клэр — правильный.

И, конечно, розовые трусики!

Доктор Робинс уточняет, что “то, что белье должно быть идеально чистым — это бесспорно,но, кроме этого, каждая женщина должна носить белье самого лучшего качества, которое она может себе позволить. Цвет — предпочтительно розовый. А также рюши и кружева добавляют привлекательности белью, и их любят мужчины”.

Надпись на рекламе: “Мужчинам нравятся попы”.

Изменяет? Забудь!

А вот как рекомендует поступать психолог, если ваш муж вдруг “сходил налево”:

“Мой совет — забудь и прости. Или даже лучше заставь его поверить в то, что ты ничего не знаешь. Случайные измены не означают, что он больше не любит тебя. Возможно,он любит тебя так же или даже больше!”