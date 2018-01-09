В рамках исследования ученые анализировали состояние 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую требовалось носить в течение суток. Дезодорантом или любой бытовой химией было запрещено пользоваться.
Также добровольцы-мужчины воздерживались от курения и пищи с сильным запахом или вкусом. Через сутки рубашки собрали, а женщин-добровольцев попросили оценить запах рубашек. При этом требовалось оценивать запах одежды и незнакомцев, и партнера. Далее для женщин был организован стресс-тест. Симулировалось интервью при поступлении на работу и давались математические задачи для решения.
Притом, участницы исследования рассказывали о своем настроении и сдавали образцы слюны для оценки уровня кортизола (гормона стресса). В итоге оказалось, что женщины, нюхавшие рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно и имели более низкий уровень кортизола, чем женщины, нюхавшие рубашки незнакомцев.
По словам ученых, так работают законы эволюции. Люди в принципе боятся незнакомцев. И не исключено, что запах незнакомого мужчины сам по себе вызывал у женщин стрессовую реакцию, повышал уровень кортизола.
Мужчины особым образом влияют на уровень стресса у женщин
Как показало исследование Университета Британской...
Еда для "Инстаграма": как социальные сети изменили наши привычки (2)
Для многих людей стало почти немыслимым сходить в...
Специалисты выяснили, почему мальчики часто бывают грубыми (2)
Ученые из Университета Базеля проанализировали данные...
TOP новостей
История Ванагайте изъятием книг не закончилась: еще один сюрприз (127)
Рута Ванагайте была приглашена на телепередачу,...
Валдас Адамкус: Литва еще не такая, какой я ее представлял (53)
Литва все еще не такая, какой я ее представлял, сказал...
Польский политолог криком защищал литовцев на Первом канале (20)
Политолог из Польши Якуб Корейба назвал литовского...
С января изменились привычки литовских покупателей (218)
Сокращение времени продажи алкоголя уже изменило...
Актер Регимантас Адомайтис: меня тоже вербовали (66)
После того, как Литовский центр по изучению геноцида и...