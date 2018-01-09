Мужчины особым образом влияют на уровень стресса у женщин

В рамках исследования ученые анализировали состояние 96 пар. Мужчинам выдали чистую рубашку, которую требовалось носить в течение суток. Дезодорантом или любой бытовой химией было запрещено пользоваться.

Также добровольцы-мужчины воздерживались от курения и пищи с сильным запахом или вкусом. Через сутки рубашки собрали, а женщин-добровольцев попросили оценить запах рубашек. При этом требовалось оценивать запах одежды и незнакомцев, и партнера. Далее для женщин был организован стресс-тест. Симулировалось интервью при поступлении на работу и давались математические задачи для решения.

Притом, участницы исследования рассказывали о своем настроении и сдавали образцы слюны для оценки уровня кортизола (гормона стресса). В итоге оказалось, что женщины, нюхавшие рубашки своих партнеров, чувствовали себя менее напряженно и имели более низкий уровень кортизола, чем женщины, нюхавшие рубашки незнакомцев.

По словам ученых, так работают законы эволюции. Люди в принципе боятся незнакомцев. И не исключено, что запах незнакомого мужчины сам по себе вызывал у женщин стрессовую реакцию, повышал уровень кортизола.