Можно ли заразиться коронавирусом через упаковки от еды?

Можно ли заразиться через пищевую тару? Теоретически - да.
Лабораторные исследования показывают, что коронавирус способен жить вне человеческого организма несколько часов, а то и суток - в том числе на упаковочных материалах, особенно картоне и пластиках.
Кроме того, он более стабилен в условиях низких температур, при которых перевозятся многие продукты.
Однако некоторые специалисты сомневаются, что эти результаты можно воспроизвести вне лаборатории.
Профессор легочных болезней Лестерского университета в Британии Джулиан Тан говорит, что во внешнем мире условия меняются так часто и быстро, что вирус долго не выживет.
Профессор микробиологии Рутгерского университета в США Эмануэль Голдман также указывает, что при лабораторных исследованиях использовались образцы, содержавшие порядка 10 миллионов вирусов, тогда как, например, в капле жидкости, выделяемой при чихании и случайно попадающей на поверхность, их всего около 100.
"По моему мнению, шансы передачи [коронавируса] через неодушевленные поверхности очень малы. Это возможно, если больной человек чихнул или кашлянул на такую поверхность, а кто-то коснулся ее в течение часа или двух", - пишет профессор Голдман в статье, опубликованной в июле в журнале Lancet.
Как передается вирус?
Опасения по поводу заражения работников, занятых упаковкой еды, основаны на предположении, что они прикасаются к зараженным поверхностям, после чего трогают собственные глаза, носы и рты.
Однако ученые не думают, что это является существенным каналом передачи Covid-19.
"Не исключено, что кто-то мог получить Covid-19 через прикосновение к зараженной поверхности или предмету, - говорится на сайте американского Центра контроля заболеваний. - Но не это основной способ распространения вируса".
Главным образом, он передается непосредственно от человека к человеку:
- при контакте на расстоянии менее двух метров;
- при кашле, чихании и разговоре, когда невидимые частицы слюны больного попадают в легкие здорового человека через нос и рот.
Доктор Тан полагает, что доказать инфицирование кого-либо именно через пищевую упаковку весьма сложно. Для этого потребовалось бы полностью исключить другие возможные пути заражения, в том числе через социальные контакты.
Как мне не заразиться?
"На данный момент подтвержденных случаев передачи Covid-19 через пищу или пищевую тару нет", - утверждает ВОЗ. Однако организация все же предлагает соблюдать ряд предосторожностей.
В рекомендациях ВОЗ говорится, что нет нужды дезинфицировать упакованные продукты, но, распаковав их, следует тщательно вымыть руки перед тем, как есть.
Покупая бакалею, желательно продезинфицировать руки санитайзером перед тем, как войти в магазин, и вымыть их, вернувшись домой. Разобрав и разложив покупки, вымойте руки еще раз.
Также предпочтительно заказывать бакалейные продукты с доставкой - конечно, если курьер надлежащим образом соблюдает личную и пищевую гигиену. После доставки также вымойте руки.
Некоторые эксперты советуют использовать пластиковые пакеты не больше одного раза.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Оценили отдыхающих в Паланге: эмигранты тратят меньше, туристы "все включено" - более прихотливые (1)
Пока лето близится к концу, предприниматели Паланги уже...
Посол Литвы в России: мы не вмешиваемся в ситуацию в Беларуси (103)
Посол Литвы в России Эйтвидас Баярунас дал интервью...
Науседа: заявления белорусского режима об угрозах безосновательны
Президент Литвы Гитанас Науседа заявляет, что...
За сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев коронавируса, один человек скончался (2)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 30 новых случаев...
"Delfi Главное": Томас Венцлова о Беларуси, Андрюс Тапинас о "Пути свободы", Светлана Тихановская о вере в народ Новые "коронавирусные" решения и грабеж на почте (104)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...