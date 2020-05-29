Что такое Karezza



Karezza (ласка) — это одна из очень мягких форм близости, смысл которой кроется не в оргазме, а в установлении особой близости и интимности. Karezza вообще может не сопровождаться какими-то физическими действиями. Во главу угла здесь выводится чувственное единение и контакт.

Слово “кarezza” в термин превратила доктор Алиса Банкер Стокхэм, акушер-гинеколог и феминистка из Чикаго. Произошло это в 1896 году. Доктор Стокхэм считала, что воздержание от оргазма действует на отношения крайне положительно. Своим пациентам, семейным парам, она рекомендовала максимально долго не испытывать оргазм. “Побочным” эффектом Karezza врач считала предохранение от нежелательной беременности.

Karezza — это не техника, а скорее состояние ума. Сознательный отказ от занятий сексом исключительно ради оргазмов для многих может быть ошеломительным.

Деб Файнтек, психолог-консультант и евангелист движения Karezza, видела немало случаев, когда пары теряли любовь и привязанность из-за излишнего увлечения оргазмами. Секс стал слишком доступным, он повсюду. И именно эта доступность обесценивает его. Мужчины и женщины стремятся испытать оргазм, но настоящего удовлетворения не испытывают.

Марния Робинсон, автор книги о Karezza, считает, что секс с отложенным оргазмом способствует постоянной выработке дофамина. При обычном сексе гормон радости выбрасывается в кровь в момент оргазма. Дальше его уровень падает.

Karezza же стимулирует рецепторы удовольствия в течение более длительного времени. Гормоны, которые выделяются в это время, способствуют сближению пары и установлению более близких отношений.

Кому подходит Karezza

Тем, кто разочаровался в традиционном подходе к сексу. Если вибраторы, лубриканты, секс-игрушки не приносят удовлетворения.

Не нужно обладать какими-то специальными навыками, чтобы практиковать Karezza. Это можно делать в любом возрасте, социальном статусе, состоянии здоровья и настроении. Было бы желание испытать нечто новое и подарить партнеру и себе особое удовольствие.

Джесси Кан, сексолог и глава центра психологической помощи в Нью-Йорке, главным преимуществом Karezza считает отсутствие внутреннего напряжения. Эта тема особенно актуальна для тех, кто испытывает проблемы с оргазмами. Такие люди напряжены, их волнует только одно — случится сегодня оргазм или снова будет неудача. Karezza освобождает и помогает наслаждаться самой любовью, не отвлекаясь на мысли об оргазме.

Karezza, убеждена сексолог Ванесса Марин, идеально подходит людям с различными психологическими травмами. Если женщина перенесла насилие и боится сближаться с мужчинами, укрепить веру и построить доверие поможет Karezza.

Как заниматься Karezza

Главное — не зацикливаться на оргазме. Ласки и движения не направлены на то, чтобы произошел оргазм, все закончилось и каждый участник процесса мог заняться своими делами. В остальном секс может выглядеть привычно: поцелуи, прикосновения, близкий контакт и прочие чувственные ощущения, только на малой скорости.

Психотерапевт Лиз Афтон считает, что главное условие Karezza — доверие и общение. Медленной любовью должны заниматься оба, и оба должны четко понимать, зачем и почему они это делают. Если ты решишь сегодня испробовать итальянскую любовь, но не расскажешь об этом партнеру, хороших результатов не жди.

Чтобы не испортить Karezza, стоит заранее договориться о том, что вы будете делать и до каких горизонтов продлится ваш эксперимент с изучением тел и чувственности.

Сразу переключиться с привычного быстрого секса на Karezza бывает трудно. Тогда выбросьте из головы мысли о сексе вообще. Считайте, что в постели вы изучаете друг друга и ищете точки удовольствия. Еще легче представить, что вы делаете друг другу нежный массаж. Фокусируйтесь на ощущениях и старайтесь не покидать этот момент.

Если случился оргазм во время Karezza

Главное, не корить себя и не бросать начатое. Ничего страшного не произошло, это часть вашего опыта. Не стоит всеми силами избегать оргазма. Вы не убегаете от него, вы откладываете его на неопределенное время. И тогда медленный секс по-итальянски поможет раскрыть чувственность и найти новые грани в отношениях.