Управляющий директор Медицинского колледжа Вейл Корнелл Ашутош Какер констатирует: лаванда способна снять тревожность пациентов перед операцией. Это доказал эксперимент, проводимый с хирургическими пациентами отоларингологического отделения.

Тревожность, наблюдаемая перед операцией, нередко ведет к тому, что врачи вынуждены использовать больше анестетиков, средств для наркоза. Увеличивается продолжительность пребывания в больнице, наблюдается сниженная способность организма бороться с инфекциями. Известно, что эффект лаванды проверили на 100 хирургических больных, которых разбили на группы.

Первая группа проходила сеанс ароматерапии перед операцией, а вторая выступала в качестве контрольной (могли использоваться стандартные успокоительные). В целом оба метода снижения тревожности работали. Однако ароматерапия отличалась большей безопасностью и простотой.