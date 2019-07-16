"Коридор затмений" в этом месяце закроет лунное затмение, которое произойдет в ночь с 16 на 17 июля в 0.31 по Киеву.

Однако влияние этого затмения начнет ощущаться уже с вечера 15 июля. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Это астрономическое явление можно будет наблюдать и на территории Украины. Но затмение будет не полным, а частичным. Традиционно в день затмения и за два-три дня до него и после лучше не принимать судьбоносных решений, не предпринимать важных шагов и не проводить знаковых событий. В это время лучше затаиться и переждать его. Оно подойдет для отдыха, переосмысления собственной жизни, работы над собой и избавления от дурных привычек", - заявил астролог.

17 июля на небе появится "пепельная" Луна. А пепел, по словам Росса, всегда является символом трагических событий и крушений.

"Особенно почувствуют на себе влияние лунного затмения люди, родившиеся в дни затмения или дни, находящиеся в его ауре. Для них может наступать очень непростой год в жизни, с серьезными трудностями и испытаниями. Лунное затмение 16 июля ознаменуется различными разрывами отношений, разрушением союзов, связей и партнерства. Кроме того, в эти дни могут начаться непредвиденные финансовые трудности", - заявил он.

Также в эти дни возможны финансовые трудности. "Венера будет в оппозиции к Сатурну, а потом – и к Плутону. И он будет чреват тем, что можно будет "влететь" на очень крупную сумму денег", - предупредил астролог.

Кроме того, по словам эксперта, в дни так называемого "коридора затмений", то есть в период между солнечным и лунным затмениями, лучше отказаться от хирургических вмешательств. Вообще, лучше отложите операции, если есть такая возможность, на конец июля. Операции, сделанные после 22 июля, будут удачными.

"Не хочу такого говорить, но морги в июле (учитывая, что бо́льшая часть месяца будет в ауре затмений) будут переполнены. Зато те, кто занимается предоставлением ритуальных услуг, будут процветать. В целом, июль может ознаменоваться уходом из жизни очень известных людей, может быть очень много смертей, потому что соединение Сатурна и заходящего узла в оппозиции к зодиакальному знаку Рака", - сказал он.

Продолжительность теневого затмения в ночь с 16 на 17 июля составит 1 час 58 минут.

Основную часть затмения можно будет посмотреть, начиная с 23:00.