"ЛСД" - "Любовь. Секс. Деньги." В Вильнюсе пройдет открытая лекция-консультация психолога Анны Иотко

Известный психолог Анна Иотко с провокационной лекцией только для женщин "ЛСД" - "Любовь. Секс. Деньги." выступит в Вильнюсе, 6 апреля, в самом сердце Cтарого города, в Театральном зале одного из старейших университетов Европы.
© facebook.com/annaiotkovilnius

Впервые в Литве – харизматичная, элегантная, обладающая блестящим чувством юмора, необыкновенно женственная, излучающая обаяние, нежность и спокойствие, разрушительница мифов об отношениях, получившая признание и заслуженное доверие женщин – известный психолог Анна Иотко!

Она не боится острых тем, говорит смело и открыто обо всех гранях отношений. Каждая её лекция – это квинтессенция долгих поисков, глубоких размышлений и практических знаний, программа, созданная на основе уникальной авторской методики, живой контакт со зрителем, масса интересной и полезной информации!

Особенный формат мероприятия – 3-часовая лекция будет проведена только для женщин!

Беседа будет максимально искренней: будут обсуждаться самые острые, волнующие всех женщин темы, будут раскрыты секреты успешных и счастливых отношений и перечислены ошибки, которые совершают 99% женщин. Возможно, на лекции Вы испытаете лёгкий шок, узнав, как часто мы ошибаемся, и как просто это изменить. Вы поймёте, что значит любить себя, как ваша сексуальность влияет на вашу жизнь, на мужчин и окружающий вас мир, каково значение денег в отношениях, и как, наконец, убрать препятствия на пути к женскому счастью.
Полученные знания и практические рекомендации вы сможете применить сразу же, без промедления, уже по дороге домой!

Вы не услышите скучных монологов и нравоучений. Формат мероприятия - интерактивное шоу-выступление, в основе которого - ассоциативные игры и эмоциональный контакт со зрителями.

Во время лекции вы сможете пообщаться с психологом напрямую, задав любые личные и интимные волнующие вас вопросы!

Подарите себе возможность чувствовать радость каждое мгновение жизни!

О гостье

Анна Иотко – королева психологии, убеждённый практик, квалифицированный дипломированный специалист, практикующий психолог со стажем более 15 лет, у которого уже есть свои ученики, работой которых можно гордится.

Попав в первом браке в эмоциональную зависимость, Анна была вынуждена искать выходы сама, и именно в это время начала отчаянно учиться у лучших психологов современности.

Начав практиковать еще во время учебы в институте, Анна училась в школах и на мастер классах многих современных терапевтов. Телесно - ориентированная терапия позволила заново открыть себя, помогла оправиться после долгой трудной болезни. Посвятив этому направлению несколько лет, сейчас активно применяет его в своей практике.

Анна является частым гостем в роли эксперта на телевидении, её диски раскупают мгновенно, её семинары пользуются невероятной популярностью, за её аккаунтом в Instagram cледят десятки тысяч поклонников её методики!

Информация о мероприятии и сотрудничестве: +370 686 94893

Билеты на сайте bilietai.lt

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