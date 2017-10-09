1."Тут намеками не обойтись, или вы оседлаете его или он в жизни не догадается".

2."Моего мужа возбуждает, когда я ставлю режим "Не беспокоить" в своем ежедневнике. Он считает это очень соблазнительным".

3."Я стою рядом с ним, когда он играет в компьютерную игру, и кричу "Сееееекс!".

4. "Мы разговаривали о том, что у нас, британцев, нет романтических стереотипов, и все началось с шутки над тем, что я романтична, как кирпич об голову. Но теперь я иногда, чтобы его рассмешить, я говорю: "Быстро ложись на спину, сейчас будет секс". Срабатывает каждый раз".

5."У нас с мужем уже есть особая интонация голоса, с которой мы предлагаем друг другу пошалить. Этим тоном мы спрашиваем: "Итак, как дела?" или "Эй", и играем бровями. А потом муж набрасывается на меня".

6."Своего бывшего мужа я обычно обнимала сзади и делала такие характерные движения, смешно покряхтывая в унисон".

7."Я обычно прикусываю губу, смотрю на его рот и делаю такой взгляд, мол, "ну же, не медли". Или делаю так, чтобы он увидел, как я пялюсь на его пах. Или прикасаюсь к нему по-особенному".

8. "Мне нравится обниматься с моим парнем по утрам. А еще мы спим ложечкой. Он обычно в восторге, потому что сейчас будет секс, но одновременно с этим злится, потому что по выходным любит просто часок поваляться".

9."Мне повезло — у меня незамутненные интеллектом отношения с парнем, которому нравится моя попа. Я просто час дефилирую по дому в одних трусиках, а потом мне говорят, что мы идем в спальню. Вот и все. Это не особо тонкий намек, но вот другой наш метод еще более буквален: "Эй, не хочешь заняться сексом?", — говорю я ему.

10."Я выработала у своего мужчины условный рефлекс: когда я целую его, мы начинаем возбуждаться, и я легонько почесываю и поглаживаю ему шею сзади. Сейчас уже одно это действие гарантирует секс. Это, конечно, немного, жутковато, но очень круто и я собой горжусь".

11."Мой парень целуется очень нежно, а я начинаю целовать его более страстно, притягиваюсь к нему, начинаю его трогать, а он спрашивает: "А? Что? А что ты делаешь?". Серьезно, чувак? В конце концов я просто хватаю его сквозь штаны, смотрю ему прямо в глаза с недвусмысленным выражением "Дай".

12."Я обычно раздеваюсь перед ним или начинаю об него тереться. Впрочем, обычные приседания тоже работают".

13."Я не намекаю и не думаю, что большинство женщин намекают. Если мы лежим в постели, то я начинаю играть "с ним", а если мы лежим на диване, то я взбираюсь на него и начинаю ездить по нему в одежде. Однако у меня было время, когда я была вынуждена проявлять более мягкий подход. Мой бывший парень был в сильной депрессии и не хотел секса. Поэтому, если мне хотелось секса, то я предлагала сделать ему массаж, он расслаблялся и у нас был секс примерно в 80% случаев".

14."Я отправляю ему сообщение: "Хочешь меня?" из другой комнаты. Работает безотказно.

15."Сегодня я зашла к нему в комнату, прикинувшись роботом, и электронным голосом сказала "Перейти к сексу". Он посмеялся, а потом выполнил команду".

16."Я всегда говорю "Не хочешь в душ?". Это значит, что мы помоемся, а потом "испачкаем" друг друга".

17."Я ношу короткую юбку без белья и нагибаюсь перед ним".

18."Мой муж предпочитает намеки. Тогда он расслабляется и его это заводит. Обычно мы обнимаемся, я кладу его руку на свою грудь, и он понимает, что мне хочется, и если он начинает с ней играть, я понимаю, что и ему хочется секса. Вот так".

19."Если телевизор включен, то я поднимаюсь в спальню, через смартфон включаю на телевизоре песню Careless Whisper. Всегда слышу его смех, а потом он бежит наверх по лестнице".