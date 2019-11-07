Курить - здоровью вредить... Оказывается, еще и психическому

Согласно исследованию, страдающие шизофренией и депрессией курят намного чаще, чем люди, не имеющие подобных заболеваний. Кроме того, курение в 2,27 раза увеличивает риск стать шизофреником и почти в два раза — получить хроническую депрессию.
Чем вызвана такая взаимосвязь, ученым доподлинно выяснить не удалось. Однако они предполагают, что никотин может нарушать работу серотонина и дофамина — двух сигнальных молекул мозга. Именно это и может спровоцировать развитие опасных болезней психики, говорится в исследовании, опубликованным журналом Psychological Medicine.
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