Клеточная терапия вернула зрение двум пациентам

Процедура была разработана учеными из Университетского колледжа Лондона с помощью сотрудников Национального института исследований в области здравоохранения. Она проводится всего за 45 минут под местной анестезией. Всего из одной эмбриональной стволовой клетки получают 6-миллиметровый участок со 100000 пигментных клеток сетчатки.
После участок скатывается в тонкую трубочку, которая вводится в глаз через крошечную щель. Затем он разворачивается, располагается за сетчаткой и заменяет неисправные клетки. Для размещения участка под сетчаткой использовался специально спроектированный хирургический инструмент. За пациентами следили в течение 12 месяцев. Их зрение значительно улучшилось. Благодаря лечению мужчина и женщина в очках для чтения теперь могут за минуту прочитать 60-80 слов.
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