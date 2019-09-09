Лю была шокирована, когда увидела фотографии клещей под микроскопом — некоторые из них еще двигались. По словам врачей, причиной стал неправильный уход за собой: из-за дресс-кода на работе китаянка была вынуждена краситься каждый день и по причине напряженного графика плохо удаляла косметику перед сном, а порой и вовсе ложилась спать накрашенной.
Со временем скопившаяся омертвевшая кожа и грязь сделали ее ресницы идеальной почвой для размножения клещей.
Мелкие клещи, известные как Demodex folliculorum или угревая железница, являются разновидностью паразита, который живет на людях. Они встречается почти у каждого человека и обычно безвредны для хозяина (эти отношения могут рассматриваться и как комменсализм, и как паразитизм), однако при сильном поражении способны вызвать такое заболевание, как демодекоз.
Клещи особенно активны летом из-за теплой погоды. В этот период они быстро размножаются — одна ресница может быть домом для 36 клещей.
Если бы Лю обратилась за помощью позже, воспаление на ее ресницах могло бы распространиться на другие части ее глаз. В тяжелых случаях это может даже привести к блефариту (воспаление век) или конъюнктивиту.
Чтобы избежать этого, доктор посоветовал Лю и другим женщинам тщательно удалять свою косметику.
Китаянка плохо смывала макияж, из-за чего у нее на глазах поселились клещи
32-летняя жительница Китая Лю в течение полугода ощущала...
Как часто счастливые пары занимаются сексом (1)
Независимо от того, насколько вы удовлетворены своей...
В США зафиксировали вторую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпами
В Орегоне расследуется смерть от тяжелой респираторной...
Pornhub снял "Самое грязное порно в истории": в нем актеры занимаются сексом среди груд пластика (2)
Сайт с контентом для взрослых Pornhub снял фильм The Dirtiest Porn...
TOP новостей
Экскурсия по камерам самых жестоких преступников Литвы: без сопровождения сюда никто не входил (10)
Как выглядят помещения, в которых в течение 115 лет...
Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (58)
Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...
Родители учат детей переходить дорогу, но забывают о главном
Начался новый учебный год, поэтому очень важно, чтобы...
За эмоциональную реакцию ФИБА назначила Адомайтису штраф (1)
Литовская федерация баскетбола еще перед последним...
Евродепутат: Литва и Польша должны помочь Западу изменить Россию (71)
Избранный в Литве член Европарламента , консерватор...