Каштаны помогут медикам в диагностике рака

Такой гель упрощает выявление опухолей во время магнитно-резонансной томографии (МРТ), компьютерной томографии (КТ) и ультразвукового исследования, пишет The Daily Mail.

В процессе визуализации опухоли свет рассеивается и поглощается тканями. Гель с эскулином обладает флуоресцентными и сцинтилляционными свойствами (может излучать свет при поглощении ионизирующего излучения). Он способен повлиять на отражение света в опухолях. По словам специалистов, опухоли, которые без геля едва видно, после его применения начинают светиться синим.

Ученые отмечают, что конские каштаны слегка ядовиты. Однако их листья помогают при воспалении, вызванном экземой, отеках, связанных с переломами, растяжениях, артрите и боли в суставах. Исследователи добавляют: благодаря новому гелю опухоли удастся выявлять на ранних стадиях.