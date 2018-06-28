Стриптиз-клуб в Калининграде, где 28 июня состоится футбольный матч сборных Англии и Бельгии, решил прорекламировать себя во время наплыва в город тысяч иностранных болельщиков и объявил, что предоставит бесплатные услуги игрокам английской сборной.
Striptizas
© Shutterstock

Дело в том, что в нескольких шагах от клуба находится отель Radisson, где размещаются футболисты команды Англии.

"Если они захотят прийти, конечно, они смогут бесплатно получить любые наши услуги", - заявила The Mirror менеджер заведения Евгения. Но, правда, за вход в клуб им все равно придется заплатить 24 фунта стерлингов, а за кружку пива - 6 фунтов.

Ожидается, что в Калининград к вечеру четверга прибудут около 5000 британских болельщиков, чтобы подбодрить свою команду. Напомним, сборная Англии провела в России два успешных матча: 18 июня она обыграла Тунис в Волгограде, а 24 июня с разгромным счетом обыграла Панаму в Нижнем Новгороде. Бельгия тоже уверенно обыграла и Тунис, и Панаму.

Как отмечает The Mirror, некоторые британские фанаты заранее прибыли в Калининград и предпочитают там отдыхать в английских пабах.

"Я приехал сюда после матча с Панамой в Нижнем. Это не такой красивый город, но все очень приветливы, а местное пиво очень хорошее", - прокомментировал болельщик Пол Симмондс из Шеффилда, не уточнив, правда, какой из двух городов он имеет в виду.

28 июня - последний день игр группового этапа. С 30 июня стартуют матчи плей-офф, но уже ни один из них не пройдет в Калининграде.

NEWSru.com
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