Какие женские привычки в постели раздражают мужчин

Нередко многие женщины жалуются на проблемы в интимной жизни, не подозревая о том, что сами их провоцируют. Дело в том, что у женщин есть свои привычки в постели, и некоторые из них крайне раздражают мужчин, сообщает Рамблер.
Seksas
© Shutterstock

В одно и то же время

Если речь идет об интимной жизни, порой девушки бывают очень консервативны. Они предпочитают заниматься любовью лишь в определенной время суток, а когда партнер предлагает сделать это в другие часы, пресекают его желание на корню. Словно интим между партнерами должен происходить по расписанию.

Долгие разговоры после

Статьи по теме:
Слова-"убийцы" секса: "включить телевизор"  (2)
"Совы" или "жаворонки": у кого больше секса?  (5)

После бурной ночи мужчин, как правило, клонит в сон, поскольку они тратят огромный запас энергии. У женщин же, наоборот, энергия появляется, им хочется поговорить с возлюбленным и желательно как можно дольше. В то время как сильный пол эти разговоры, мягко говоря, утомляют.

Игра в имитацию

Многие женщины привыкли во время секса имитировать оргазм. Делают они это по разным причинам: кто-то боится обидеть партнера, иным не хочется выглядеть бесчувственными. Так или иначе мужчины чаще всего понимают, когда женщина не наслаждается процессом, а только делает вид, и это наблюдение в дальнейшем приводит только к неприятностям.

Одежда, которую тяжело снимать

Каким бы сексуальным ни было платье и белье под ним, если избавиться от него не так-то просто, это создаст лишь дополнительные проблемы. Пока мужчина расправится с десятком мелких застежек или тугой молнией, у него уже отпадет всякое желание заниматься с вами любовью.

Бублик
Статьи по теме:

Что поза, в которой вы привыкли спать, может сказать о вашем характере

Соцопрос показал, что поза, которую вы выбираете для...

"Клитор - такая же часть тела". Исследовательница Эмили Нагоски о женской сексуальности (15)

В мае в Москву с лекциями приезжает американская...

Секс будущего: умные мастурбаторы, роботы-любовники и виртуальное порно (2)

В США истек срок действия мирового патента на...

Интим и Здоровье

Какие женские привычки в постели раздражают мужчин

Нередко многие женщины жалуются на проблемы в интимной...

Китаянка плохо смывала макияж, из-за чего у нее на глазах поселились клещи (2)

32-летняя жительница Китая Лю в течение полугода ощущала...

Как часто счастливые пары занимаются сексом (1)

Независимо от того, насколько вы удовлетворены своей...

В США зафиксировали вторую смерть от неизвестной болезни, которую связывают с вейпами

В Орегоне расследуется смерть от тяжелой респираторной...

Ученые объяснили, почему женщина всегда права

Экспертная группа из Швеции основала свои выводы о...

TOP новостей

В Литве представлен порядок выплаты компенсации на покупку более экологичного автомобиля (26)

Министерство охраны окружающей среды Литвы...

Едва сводящая концы с концами пенсионерка: очень обидно, что государство так поступает (64)

Одежда – только из секонд-хенда, еда – только со...

В сентябре в городах Литвы растет число ДТП: виноваты и лихачи, и те, кто стоит в заторах

Терпение , терпение и еще раз терпение – вот основной...

Rinkimai Rusijoje

Всеволод Чернозуб. Больше проблем внутри России – меньше международная активность Кремля Специально для DELFI

Единым днём голосования в России завершился...

В парламенте распалась фракция "Порядка и справедливости": среди правящих не прекращаются разногласия

Из парламентской фракции "Порядка и справедливости"...