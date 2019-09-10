Какие женские привычки в постели раздражают мужчин

В одно и то же время
Если речь идет об интимной жизни, порой девушки бывают очень консервативны. Они предпочитают заниматься любовью лишь в определенной время суток, а когда партнер предлагает сделать это в другие часы, пресекают его желание на корню. Словно интим между партнерами должен происходить по расписанию.
Долгие разговоры после
После бурной ночи мужчин, как правило, клонит в сон, поскольку они тратят огромный запас энергии. У женщин же, наоборот, энергия появляется, им хочется поговорить с возлюбленным и желательно как можно дольше. В то время как сильный пол эти разговоры, мягко говоря, утомляют.
Игра в имитацию
Многие женщины привыкли во время секса имитировать оргазм. Делают они это по разным причинам: кто-то боится обидеть партнера, иным не хочется выглядеть бесчувственными. Так или иначе мужчины чаще всего понимают, когда женщина не наслаждается процессом, а только делает вид, и это наблюдение в дальнейшем приводит только к неприятностям.
Одежда, которую тяжело снимать
Каким бы сексуальным ни было платье и белье под ним, если избавиться от него не так-то просто, это создаст лишь дополнительные проблемы. Пока мужчина расправится с десятком мелких застежек или тугой молнией, у него уже отпадет всякое желание заниматься с вами любовью.
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