Какие позы для сна считаются самыми полезными

Несмотря на то, что во время сна тело само определяет, в каком именно положении ему лучше засыпать и отдыхать, медики дали рекомендации по этому поводу.

По их словам, позиции для сна определяют здоровье человека. Так, не рекомендуется спать на животе, хотя многие любят именно эту позицию.

Специалисты предупреждают, что такая поза приводит к болезням шеи и вызывает головные боли. Долгое нахождение в такой позе приводит к растяжению мышц и болям в пояснице.

Самой оптимальной позой врачи считают положение на боку. По их словам, такая поза очищает организм от токсинов, а шея и позвоночник не испытывают нагрузки.

Но самым лучшим специалисты называют положение на спине. При этом специалисты не рекомендуют спать на слишком мягких матрасах и подушках.