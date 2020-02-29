И сегодня есть еще люди, которые убеждены, что 29 февраля - ужасная и опасная дата, когда в жизни и так все наперекосяк. Хорошо хоть, что она бывает лишь раз в четыре года! Как бы то ни было, но для тех, кто родился в этот день, дата действительно несчастливая, ведь праздновать свои дни рождения "правильно" они могут только в високосный год. В таком положении оказались, например, знаменитый итальянский композитор Джоаккино Россини, сочинивший "Севильского цирюльника" и "Вильгельма Телля", французская кинозвезда Мишель Морган, сыгравшая главные роли в "Набережной туманов" и "Больших маневрах", бывший предсдеталь КГБ и путчист ГКЧП Владимир Крючков, писатель Федор Абрамов и многие другие, родившиеся 29 февраля...

Дамы приглашают кавалеров

У наших далеких предков, среди которых поверья, предрассудки и суеверия были особенно широко распространены, 29 февраля ассоциировалось исключительно с напастями. Так, древние славяне считали, что это день явления Злого Касьяна, встреча с которым простому смертному ничего хорошего не сулит: дескать, от одного взгляда Касьяна можно лишиться и здоровья, и достатка. 29 февраля люди старались из дома не выходить, даже скотину на пастбище не выгоняли.

А вот Шотландия отнеслась к этому дню по-своему. В 1288 году там был принят закон, давший возможность женщинам свататься к мужчинам, причем делать это разрешалось только 29 февраля, при условии, что из-под платья, которое наденет отправляющаяся на сватовство девица, будет видна кромка нижней сорочки, сшитой из багряной фланели. Мужчина, отвечавший отказом, карался штрафом в размере одного фунта. От наказания освобождали лишь тех, у кого уже были невесты.

Сегодня этот закон имеет символическое значение. Но традиция, изначально зародившаяся в V веке на Британских островах, сохранилась: в скандинавских странах 29 февраля до сих пор считается единственным днем, когда женщина может предложить руку и сердце мужчине. И, между прочим, наступления этой даты с нетерпением ждут многие жительницы европейского севера.

Памятные события 29 февраля

29 февраля не раз становился днем знаменательных исторических событий. Вот лишь некоторые из них.

В 1504 году Христофор Колумб, зная о полном лунном затмении, которое должно было произойти 29 февраля, сумел обвести вокруг пальца аборигенов Ямайки, отказавшихся обеспечить европейцев продовольствием. Мореплаватель пригрозил им тем, что если они и впредь будут себя так вести, испанский бог лишит их луны. И когда затмение случилось, обезумевшие от ужаса индейцы пали к ногам Колумба. Продуктовое снабжение возобновилось.

29 февраля 1696 года Петр I прибыл в Воронеж, дабы самолично осуществлять руководство строительством первых морских судов для похода на Азов, ставший родиной русского флота.

29 февраля 1860 года завершился судебный процесс по делу печально известного немецкого теолога, профессора и вора Вильгельма Бруно Линднера (Wilhelm Bruno Lindner), обвиненного в краже целого ряда ценнейших произведений искусства и рукописей из университетской и городской библиотек Лейпцига. Он был приговорен к шестилетнему тюремному заключению.

29 февраля 1916 года американский инженер-строитель Артур Хейл запатентовал разработанную им модель "клеверной" развязки автомагистралей.

29 февраля 2004 года фильм "Возвращение короля", заключительная картина кинотрилогии "Властелин колец" новозеландского режиссера Питера Джексона, завоевал все 11"Оскаров", на которые он был номинирован. Это - рекордное количество наград Американской киноакадемии для одного фильма. За всю историю кинематографа столько же статуэток сумели получить лишь еще две ленты: "Бен-Гур" Уильяма Уайлера и "Титаник" Джеймса Кэмерона.

К сожалению, день рожденья…

Все эти события можно оценить по-разному. Что касается дня рождения, то, как уверяют суеверные люди, ничего нет страшнее, чем появииться на свет 29 февраля: якобы людей, родившихся в этот день, ждут сплошные болезни и несчастья.

Но среди таких "неудачников" оказались совершенно разные люди с очень разной судьбой: купавшиеся в лучах славы меценат, коллекционер, покровитель художников и музыкантов, герцог Альбрехт V Баварский (Albrecht V. von Bayern), упомянутые уже Мишель Морган и Лжоаккино Россини, легенда американского джаза и свинга Гленн Миллер, американский астронавт Джек Роберт Лусма, советский спортсмен и олимпийский чемпион по борьбе в тяжелом весе Иван Богдан... А вот Крючков был среди тех, к кому Фортуна все-таки повернулась спиной.

Вероятность родиться 29 февраля - примерно 1 к 1500. Но когда же все-таки праздновать свой день рождения тем, кто этого редкого шанса все-таки удостоился? Неужели один раз в четыре года?

Знаменитый немецкий мыслитель и афорист Георг Кристоф Лихтенберг (Georg Christoph Lichtenberg) решил прийти "бедолагам" на помощь. В своем эссе "В утешение несчастным, которые родились 29 февраля", он предложил детальную схему празднования для "невезучих" на каждый год.

Например, те, что появились на свет до шести утра, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился в конце суток, лучше справлять свой праздник 1 марта. Родившиеся в промежутке между шестью утра и полднем сначала два года "зажигают" 28 февраля, а на третий год - 1 марта. Затем цикл повторяется. Для тех, кто родился в промежутке между 12 часами и 18 часами, график такой: первый год - 28 февраля, а последующие два - 1 марта. А там, глядишь, и 29 февраля наступит.