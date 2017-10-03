Как правильно принимать витамины

К счастью, фармацевтическая промышленность выпускает практически все необходимые витамины в виде препаратов для ежедневного приема, с помощью которых можно восполнить их дефицит в организме.

А шотландские ученые из университета города Эдинбург сообщают, что эффективность усвоения витаминов связана со временем их приема. Однако авторы статьи, опубликованной в одном из последних выпусков издания Journal of Nutrition, напоминают, что прежде чем воспользоваться их рекомендациями, нужно посоветоваться с врачом относительно необходимости приема витаминов – ведь некоторые их них при избыточном поступлении с организм могут причинить немало вреда…

-Витамины группы В, которых насчитывается 8, являются водорастворимыми. Ученые рекомендуют принимать их с утра, так как многие из них повышают тонус организма. Прием таких витаминов после ужина может вызвать ненужное возбуждение нервной системы и привести к бессоннице.

-Витамин С также является водорастворимым. В идеале всю дневную дозу витамина С нужно разделить на несколько порций, которые следует принимать в течение дня. Если такой возможности нет, лучше принять препарат этого витамина после завтрака или обеда, чтобы аскорбиновая кислота не раздражала слизистую желудка.

-Витамины А, D, E и K являются жирорастворимыми. Они могут накапливаться в печени и жировой ткани. Следует избегать передозировки витаминами этой группы, так как в избыточном количестве они весьма токсичны. Принимать их лучше во время еды, так как для их усвоения необходимы жиры.

-Пренатальные витамины являются особой группой. Они предназначены для приема до зачатия женщинами, планирующими беременность, а также в течение периода беременности. Пренатальные витамины являются комплексными препаратами, содержащими в обязательном порядке фолиевую кислоту, железо и кальций. Остальные компоненты могут меняться в зависимости от производителя. У некоторых беременных такие препараты могут вызывать тошноту, поэтому в подобных случаях их надо принимать вечером с небольшим количеством пищи.