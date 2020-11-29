Ваше лучшее времяпровождение с ним — это секс



Когда вы вспоминаете, как вам было хорошо вместе, то речь всегда идет о каких-то интимных моментах. Например, вы мысленно возвращаетесь в тот отличный секс-марафон, который был на прошлых выходных. Или вам очень понравилось, как он делал массаж сегодня утром. А вот что-то несексуальное вспомнить удается не сразу. Например, когда вы ходили (и ходили ли вообще) в кино не на последний ряд. А потому что действительно фильм интересный.

Его интересует только процесс

А ваши желания он игнорирует. Вы всегда делаете так, как нравится именно ему. И если он не любит продолжительные прелюдии, то у вас мало шансов, что вы их когда-нибудь получите.

Все ваши разговоры обычно про секс

Если каждый ваш разговор он начинает или заканчивает фразами о сексе, то, вероятно, это то, что сейчас ему от вас нужно больше всего. Да, когда вы встречаетесь, то может говорить не только об этом. Но если ваша переписка все больше становится похожа на эротический фанфик, то это еще один повод задуматься.

Он пишет, только когда хочет весело провести время

Вспомните, когда он обычно пишет вам первый. Что это за день недели? Какое время суток? И главное — какие сообщения вы от него получаете? Мужчина, которому нужен только секс, не будет интересоваться, как прошел ваш день или неделя. Он, скорее, сразу спросит, чем вы занимаетесь и где находитесь. А затем будет всеми способами уговаривать вас приехать к нему. Ведь здесь так весело и он бы так хотел, чтобы вы в этот момент были рядом. И ничего страшного, что сейчас час ночи и вы вообще-то спали.

Ваши свидания чаще всего проходят дома

Или там, откуда можно быстро уехать. А из активностей он вам скорее предложит посмотреть фильм дома, чем сходить на новую выставку. Потому что фильм всегда можно поставить на паузу, а вот где найти укромное место для уединения в музее — вопрос посложнее. Да, проводить время дома тоже неплохо. Но если вы по пальцам можете пересчитать случаи, когда вы куда-то выбирались, то у нас для вас плохие новости.

Он не знакомит вас со своим окружением

И мастерски придумывает оправдания, почему сегодня это тоже не может случиться. То все его друзья разом уехали из города, то они просто очень заняты. А сегодня вообще футбол и их точно никуда не вытащишь. Если он продолжает препятствовать вашим попыткам познакомиться с его друзьями, то стоит задуматься, встречаетесь ли вы вообще. Потому что знакомство с близкими друг друга — это то, что в какой-то момент делают все пары. Но если ваш партнер этого избегает — значит, он не особо хочет оповещать всех о том, что у него теперь есть девушка.

Он требует от вас того, что не делает сам

Например, когда все доходит до оральных ласк. Ему нравится быть принимающей стороной, но делать то же самое для вас он не будет. Потому что “ну, это как-то не по-мужски”. На самом же деле, ему просто нет дела до вашего удовольствия.