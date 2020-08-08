Как носить маски в жару. Простые советы для ковидного лета

Во многих странах ношение масок в общественных местах и на транспорте обязательно, и нарушителям грозят существенные штрафы.

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Полезные советы

Правильно выбрать маску

Доктор Адиль Шираз, работающий в одной из лондонских клиник, рассказал Би-би-си, что в жару надо прежде всего избегать масок из синтетики, отдавая предпочтение хлопчатобумажным; стараться подбирать их по размеру, чтобы не задыхаться в слишком тесной маске и не поправлять на лице беспрестанно слишком большую; всегда иметь одну-две в запасе, потому что в жару маски быстрее пропитываются влагой.

Цвет маски тоже имеет значение. Светлая ткань медленнее нагревается.

Пить побольше воды

Доктор Шираз также рекомендует носить на улице головной убор и иметь при себе емкость с водой, но пить подальше от людей и предварительно протирать руки гелем.

Пользоваться солнцезащитным кремом

На время забыть о косметике

Врач-косметолог Анил Буд-Раджа напоминает, что солнечные лучи прекрасно проникают сквозь ткань, поэтому лицо под маской надо смазывать солнцезащитным кремом. Полезна также увлажняющая сыворотка на основе гиалуроновой кислоты.

От остальной косметики в жару лучше воздержаться.

Выйдя из помещения или транспорта, маску надо снимать, и желательно не оставлять при этом на подбородке