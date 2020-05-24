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Время, проведенное в вынужденной самоизоляции, окажется непростым периодом в жизни многих пар. Ограничения в личном пространстве повышают шансы конфликтов, ссор и даже расставаний в дальнейшем. Что же чаще побеждает в такой ситуации — терпение и любовь или раздражение и желание расстаться? Рассмотрим признаки и пути решения возможных конфликтов, — предлагает автор канала AnnaHelp.
Как не расстаться с девушкой после карантина
© Shutterstock
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5 признаков назревающего конфликта
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5 признаков назревающего конфликта

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