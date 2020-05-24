Как не расстаться с девушкой после карантина

aA
Время, проведенное в вынужденной самоизоляции, окажется непростым периодом в жизни многих пар. Ограничения в личном пространстве повышают шансы конфликтов, ссор и даже расставаний в дальнейшем. Что же чаще побеждает в такой ситуации — терпение и любовь или раздражение и желание расстаться? Рассмотрим признаки и пути решения возможных конфликтов, — предлагает автор канала AnnaHelp.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Ожелите: я и представить себе не могла, что так страшно быть человеком старше 60 лет (189)
Объявление на двери книжного магазина о том, что людям...
Когда в Литве отзовут карантин: иммунитет должен выработаться у 60% жителей (58)
Несмотря на то, что условия карантина в Литве...
За сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев коронавируса (4)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 7 новых случаев...
Торговые сети в Литве снижают цены: по какой причине (133)
Представители торговых сетей Norfa и Maximа сказали, что...
Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, могли бы требовать компенсаций (26)
Люди, заболевшие коронавирусом в больнице, или...