1. ЛЮБИТЕЛЬ РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Его трудно застать за просмотром образовательной передачи или чтением научного журнала. Он любит видеоигры, обожает развлекаться и ненавидит учиться, если это скучно, пишет Домашний Очаг.

Как провести секс-ликбез: Превратите урок в игру. Объявите, что сегодня вы поиграете в “исполнение желаний”: сначала вы говорите ему, какое из ваших интимных желаний исполнить, и он это делает, а потом наоборот. За игрой он и не догадается, что вы его учите.

2. ИНЖЕНЕР

Этот парень с удовольствием проведет вечерок, копаясь во внутренностях сломанного магнитофона. В детстве разбирал игрушки, чтобы посмотреть, что внутри, и нередко собирал обратно. Увлекался авиамоделированием — а может быть, и до сих пор увлекается.

Как провести секс-ликбез: С ним лучше всего разговаривать с позиции логики. Такому любовнику лучше всего объяснять механику страсти. Может быть, это и не будет такое подробное описание, как: “Если во время приближения оргазма ты будешь стимулировать мои соски, то мой гипоталамус выделит гормон окситоцин и мои ощущения будут гораздо ярче”. Но что-то в этом духе он непременно оценит.

3. ИНТУИТ

Он привык верить своим предчувствиям, и они редко его обманывают. Он отлично чувствует нужное направление безо всякой карты.

Как провести секс-ликбез: Ему нравится получать намеки, а не прямые указания. Поэтому парню с развитой интуицией лучше дать понять, что вам нравится, стонами, вздохами и телодвижениями, чем подробными объяснениями.

4. ПРАГМАТИК

Он скорее посмотрит фильм, чем прочитает книгу, потому что так быстрее. Или пробежит глазами пересказ сюжета в Википедии. Он не любит долгих рассуждений — его больше интересует вывод из всего сказанного, короткие резюме, дайджесты, выжимки информации. Для него главное — результат, а не процесс.

Как провести секс-ликбез: Не пускайтесь в долгие разглагольствования. Просто скажите что-то в духе: “Если ты погладишь меня здесь и здесь, я буду без ума от кайфа”. Вот и все, что ему нужно знать о том, как вас порадовать в постели.

НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОКАЗАТЬ ПАРТНЕРУ, КАК ВАМ ПРИЯТНЕЕ

Ласки руками: Положите его руку на свой лобок и накройте своей ладонью. Скажите: “Мне нравится, когда ты делаешь так…”, — и заставьте его медленными, ритмичными круговыми движениями гладить клитор и окружающую его территорию. Затем позвольте ему несколько минут делать это самому. Чтобы его поощрить, постанывайте, когда он делает то, что вам надо. Затем покажите ему другие движения, которые вам нравятся.

Ласки языком: Изобрази указательным и средним пальцем букву “V” по обе стороны от чувствительной точки, и ему ничего не останется, кроме как проникать языком между ними. Перемещай эту “рамку” из пальцев в зависимости от того, куда вы хотите направить его язык.

В миссионерской позиции: Если он лежит на вас всем весом, а не опирается на руки, попробуйте упереться в плечи партнера и мягко отстранить его от себя, пояснив: “Нам будет приятнее, если я смогу двигаться под вами”. У вас появится пространство для того, чтобы двигать бедрами в том ритме, темпе и направлении, которые вам нужны.