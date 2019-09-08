Как часто счастливые пары занимаются сексом

“Среди семейных пар бытует мнение, что у всех остальных секса гораздо больше, чем у них”, — делится своими наблюдениями доктор философии, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи Пол Хокимейер. По его словам, наличие интимной близости варьируется в зависимости от возраста партнеров и продолжительности брака, но в среднем супружеские пары занимаются сексом один раз в неделю.

Впрочем, рано или поздно во всех отношениях без исключения возникают периоды, когда секса нет вообще, отмечает доктор философии Джесс О’Рейли. Наступают такие периоды по разным причинам: наличие детей, чрезмерная занятость, стресс, проблемы со здоровьем, чувство истощения, плохой сон и прием определенных лекарств (например, антидепрессантов) могут сыграть свою роль в понижении либидо.

Одним из важнейших факторов в данном случае является стресс, добавляет клинический психолог, который специализируется на вопросах сексуальности, Дэвид Ли: “Некоторые люди при стрессе занимаются сексом чаще, чем обычно, но для многих это просто выключает его на время”.

Однако это не означает, что ситуацию невозможно исправить. “Регулярный секс позволяет каждому человеку чувствовать себя желанным”, — говорит психотерапевт и секс-педагог Добра Лено. Также это благоприятно сказывается на здоровье. Исследования показывают, что занятия сексом могут снизить уровень стресса и улучшить сон, снять напряжение в отношениях и дать вам и вашему партнеру большую готовность обсудить свои сексуальные желания, фантазии и ожидания, добавляет О’Рейли.

“Важно помнить, что секс — это тоже форма общения”, — подчеркивает Хокимейер. Когда вы регулярно общаетесь, вы можете донести до партнера то, что видите, слышите и цените. Когда эта форма общения рушится, определенные трудности наступают и в отношениях в целом, говорит он.

Итак, как же часто счастливые пары занимаются сексом? Эксперты в своем ответе единодушны: не существует четкого правила относительно того, сколько секса у вас должно быть. “Это зависит от потребностей или либидо каждого партнера и их способности договариваться об этом друг с другом”, — говорит Дэвид Ли.

“Молодые пары, как правило, чаще занимаются сексом, чем пожилые, которые были вместе на протяжении десятилетий”, — говорит Хокимейер. Пожилые пары зачастую развивают другие формы интимного самовыражения, чтобы сохранить свои браки.

“Для некоторых пар речь идет не о качестве, а о частоте”, — добавляет О’Рейли. “Вы определяете свою собственную версию здоровой сексуальной жизни. Вы сами решаете, что работает для вас и затем сообщаете об этом своему партнеру”.

В среднем пара в возрасте от 26 до 55 лет занимается сексом раз в неделю. Фактически, исследование 2015 года, опубликованное в журнале Social Psychology and Personality Science, показало, что из 30 000 исследованных пар те, кто занимался сексом чаще одного раза в неделю, не чувствовали себя более счастливыми, чем те, кто делал это один раз в неделю. Что касается пар, которые занимались сексом реже одного раза в неделю, то они признались, что чувствуют себя менее удовлетворенными в своих отношениях.

Но помните — эти цифры не правила. “Самое главное — это общение, обе стороны должны быть согласны с количеством секса в отношениях”, — говорит Лено. “Общение об ожиданиях, потребностях, желаниях очень важно”. И это не обязательно должен быть секс, говорит сертифицированный секс-педагог Логан Левкоф. “Прикосновения рук, поцелуи тоже важны”.

Беспокоиться стоит в том случае, если у вас или вашего партнера вообще нет желания заниматься сексом и вы даже не стараетесь что-то сделать для того, чтобы это как-то изменить. Нехорошо также, если вы не помните, когда в последний раз были близки (включая поцелуи или держались за руки) или чувствуете себя далеко друг от друга. В таком случае вам может понадобиться консультация специалиста, который поможет разобраться, как с этим справиться.

Но помните, что все это может быть вызвано множеством факторов, включая проблемы в отношениях, чрезмерный стресс и даже проблемы со здоровьем, такими как нарушение сна или депрессия. “По этой причине старайтесь не сравнивать свое “нормальное” с “нормальным” другой пары”, — советует Хокимейер. Просто если что-то идет не так, то важно как можно быстрее докопаться до сути вопроса и вернуться к здоровой сексуальной жизни.

Из всего этого следует лишь один вывод: только вы и ваш партнер можете определить, сколько секса вам нужно. Это означает, что если ваша подруга рассказывает, что занимается сексом несколько раз в неделю со своим партнером, но вы и ваш партнер счастливы при интимной близости один раз в неделю, нет повода переживать.

Источник: Delfi.Woman