Израильские ученые: пробиотики не несут практически никакой пользы

Они провели одно из наиболее детальных исследований того, что происходит с организмом человека при употреблении пробиотиков.
Широко рекламируемые пробиотики считаются полезными для желудочно-кишечного тракта, но результаты исследования показали, что они либо оказывают слабый эффект на организм, либо вообще никакого.
Исследователи пришли к выводу, что в будущем пробиотики нужно будет адаптировать к потребностям конкретного потребителя.
Команда ученых из Института имени Вейцмана составила коктейль из пробиотиков, использовав 11 бактерий, включая лактобациллы и бифидобактерии. Полученный коктейль давали 25 добровольцам на протяжении месяца.
Затем у участников экспериментов под наркозом взяли пробы из различных участков желудка, а также толстого и тонкого кишечника.
Ученые проверяли, где бактерии успешно образовали колонии, и привело ли это к каким-либо изменениям в активности кишечника.
Результаты, опубликованные в журнале Cell, показывают, что в половине случаев поступившие в организм с пищей полезные бактерии незамедлительно покинули его естественным путем.
В остальных случаях они задерживались в организме ненадолго.
Человек и микробы
Мы в большей степени микробы, нежели люди; если посчитать все клетки в теле человека, то окажется, что лишь 43% из них - человеческие. Остальное - это микробиом человека, который включает бактерии, вирусы, грибы и одноклеточные археи. Геном человека состоит из 20 тысяч генов.
Если сложить вместе все гены, составляющие микробиом человека, получится число в диапазоне от 2 млн до 20 млн. Это - так называемый второй геном, и от него зависит склонность к болезням, включая аллергии, ожирение, воспаление кишечника, болезнь Паркинсона. Также он влияет на усвоение противораковых препаратов, на развитие депрессии и возникновение аутизма.
Стенки кишечника служат домом для триллионов бактерий, и у каждого человека их набор уникален.
По словам профессора Эрана Элинава, было бы ошибкой надеяться, что "универсальные" пробиотики окажутся одинаково эффективны для всех.
"В этом смысле покупка пробиотиков в супермаркете - без индивидуализации, без адаптации к потребностям организма-хозяина или хотя бы части популяции, довольно бессмысленна", - говорит ученый.
Исследователи также провели эксперимент с воздействием пробиотиков на организм после приема курса антибиотиков, которые убивают как полезные, так и вредные бактерии.
Результаты эксперимента показали, что в таких случаях возникают задержки в восстановлении здоровых бактерий.
"Вопреки устоявшемуся мнению, что пробиотики безвредны, эксперимент выявил новый потенциальный побочный эффект употребления пробиотиков с антибиотиками, который может иметь долгосрочные последствия", - говорит Элинав.
В то же время доказана польза пробиотиков в некоторых случаях: например, они способствуют защите недоношенных детей от некротизирующего энтероколита.
И это дает поле для надежды на то, что понимание сложных взаимоотношений микробиома с человеческим организмом позволит разработать новые методики лечения болезней.
Профессор Тревор Лоули из британского Института Сенгера не удивлен результатами исследования своих израильских коллег.
"Пробиотики открыты уже давно, и они подвергаются все более скрупулезному анализу. Эти исследования - новаторские, и их результаты требуют подтверждения. У кишечника есть естественное свойство блокировать образование колоний бактерий, и мы должны найти способ обойти это", - говорит ученый.
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