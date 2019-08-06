В больнице английского города Лестер пациенту вместо операции на мочевом пузыре по ошибке сделали обрезание, за что он получил компенсацию в 20 000 фунтов (примерно 21 000 евро).
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Летом прошлого года Терри Брэзьер приехал в лестерскую больницу, где ему по плану должны были вколоть инъекцию ботокса в мочевой пузырь. Такие инъекции делаются, чтобы вызвать частичный паралич мышц мочевого пузыря при ряде заболеваний: например, при гиперактивности мочевого пузыря, недержании или задержке мочеиспускания.

Но что-то пошло не так, и после процедуры врачи сказали Брэзеру: "Извините, но мы вам сделали обрезание".

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Больница также принесла "искренние и глубокие извинения".

70-летний мужчина рассказал, что о происшедшем ему рассказали не сразу, а через два часа после операции, на что он ответил: "Ой, правда?"

"Что еще я мог сказать? Я был ошарашен. Я не мог поверить в то, что мне говорили", - сказал он.

Позже Терри признался, что увлекся беседой с санитарками, и не заметил, как ему сделали совсем другую процедуру.

Инцидент назвали медицинской ошибкой, которая не должна была случиться. По данным местного сайта Local Democracy Reporting Service, всего в этой больнице в Лестере в 2018 году было допущено восемь ошибок.

Пострадавший решил обратиться в суд после того, как больница прислала ему письмо, в котором признала, что перед операцией не была проведена необходимая проверка.

Брэзьер рассказал: "В этом есть нечто забавное, но не будем забывать и о серьезном. С кем-нибудь могло случиться и что похуже. Например, ампутировали бы не ту часть тела. Такого не должно происходить, и я не хочу, чтобы подобное случилось вновь. Ты приезжаешь в больницу, доверяешь людям, не ожидаешь, что будут ошибки - и особенно такие".

Главврач больницы Эндрю Фурлонг заявил: "Мы очень серьезно подходим к подобным инцидентам. Было проведено тщательное расследование, чтобы извлечь уроки и сделать все возможное и чтобы впредь не допустить повторения подобного. Хотя деньги не смогут исправить случившееся, но, мы надеемся, эта сумма станет некоей компенсацией".

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