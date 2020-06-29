aA
Эксперты предупреждают, что курение и вейпы повышают риск серьезного течения инфекции COVID-19. Как отмечает The Daily Mail, Майнцский университет исследовал информацию о вреде курения сигарет, кальянов и вейпов для жизненно важных органов.
Исследователи рассказали, как кальяны, вейпы и сигареты влияют на организм
© Corbis

Вывод был однозначным: все три делали сосуды менее эластичными и повышали риск развития заболеваний легких и сердца. А это два фактора риска при развитии коронавирусной инфекции, ведь сопутствующие заболевания сильно ослабляют организм. По словам специалистов, данные привычки могут увеличить вероятность осложнений при COVID-19. Притом, в целом продукты с табаком вреднее вейпов.

Известно, что специалистов интересовало влияние сигарет, вейпов и кальяна на статистику заболеваемости рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛа). По сравнению с некурящими, курильщики имели в 7 раз повышенный риск развития ХОБЛа. Кальяны и вейпы повышали риск в 2 раза. Риск рака легких возрастал на 1210% и 122% соответственно. Сигареты увеличивали жесткость стенок сосудов примерно на 10%, кальяны - на 9%, а вейпы - на 7%.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

NEWSru.com
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В странах ЕС с 20 мая запрещена продажа ментоловых сигарет

Сегодня, 20 мая, из продажи во всех странах ЕС исчезнут...

Курить - здоровью вредить... Оказывается, еще и психическому (3)

Курение удваивает риски заболеть шизофренией и...

TOP новостей

В Литве снижаются цены на газ и электричество: сколько сэкономят потребители (5)

В Литве с 1 июля дешевеет электроэнергия и газ для...

"Новая жизнь. Направление - Литва": что изменилось, насколько глубоко изучать литовский мигранту и беженцу? Подводим итоги (1)

Их жизнь изменилась после решения уехать из родной...

Около Regitra выстроились очереди: люди спешат перерегистрировать автомобили до вступления в силу нового налога

Через несколько дней в Литве вступает в силу новый...

Мэр Вильнюса: инициатива парламента не обяжет убрать пляж с Лукишкской площади (54)

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...

Что делать, если перед вами едет, возможно, нетрезвый водитель (9)

Эксперты в сфере безопасности движения, полиция и сами...

|Maža didelių žinių kaina