Исследователи рассказали, как кальяны, вейпы и сигареты влияют на организм

Вывод был однозначным: все три делали сосуды менее эластичными и повышали риск развития заболеваний легких и сердца. А это два фактора риска при развитии коронавирусной инфекции, ведь сопутствующие заболевания сильно ослабляют организм. По словам специалистов, данные привычки могут увеличить вероятность осложнений при COVID-19. Притом, в целом продукты с табаком вреднее вейпов.
Известно, что специалистов интересовало влияние сигарет, вейпов и кальяна на статистику заболеваемости рака легких и хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛа). По сравнению с некурящими, курильщики имели в 7 раз повышенный риск развития ХОБЛа. Кальяны и вейпы повышали риск в 2 раза. Риск рака легких возрастал на 1210% и 122% соответственно. Сигареты увеличивали жесткость стенок сосудов примерно на 10%, кальяны - на 9%, а вейпы - на 7%.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В Литве снижаются цены на газ и электричество: сколько сэкономят потребители (5)
В Литве с 1 июля дешевеет электроэнергия и газ для...
"Новая жизнь. Направление - Литва": что изменилось, насколько глубоко изучать литовский мигранту и беженцу? Подводим итоги (1)
Их жизнь изменилась после решения уехать из родной...
Около Regitra выстроились очереди: люди спешат перерегистрировать автомобили до вступления в силу нового налога
Через несколько дней в Литве вступает в силу новый...
Мэр Вильнюса: инициатива парламента не обяжет убрать пляж с Лукишкской площади (54)
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс сказал, что...
Что делать, если перед вами едет, возможно, нетрезвый водитель (9)
Эксперты в сфере безопасности движения, полиция и сами...