Исследователи поняли, как победить рак мозга

Глиобластома развивается из клеток нейроглии - астроцитов. Также в таких опухолях много стволовых клеток глиобластомы. Они помогают опухоли восстанавливаться, пишет Medical News Today.

По словам исследователей, в стволовых клетках повышен уровень белка TRF1. Он является компонентом белкового комплекса шелтерин, защищающего теломеры (элементы хромосом, длина которых уменьшается по мере старения). TRF1 играет важную роль в процессе регенерации глиобластомы.

Ученые решили заблокировать TRF1 в процессе образования у лабораторных мышей глиобластомы. Благодаря этому рост опухоли замедлялся. Показатель выживаемости грызунов увеличился на 80%. Блокирование TRF1 у мышей с уже сформировавшимися опухолями привело к увеличению показателя выживаемости на 30%. Из-за блокирования TRF1 повреждались теломеры стволовых клеток глиобластомы, и эти клетки не могли размножаться.

Затем специалисты провели эксперименты с клетками глиобластомы человека. Они пересаживали такие клетки грызунам. Потом часть мышей получала ингибиторы TRF1, а остальные - плацебо. Исследователи обнаружили, что у грызунов, получавших ингибиторы TRF1, уровень TRF1 в опухоли снижался на 80%. Опухоли у таких грызунов были меньше и росли медленнее, чем у тех, кто получал плацебо. Кроме того, мыши, получавшие ингибиторы TRF1, жили дольше. Серьезных побочных эффектов исследователи не зафиксировали. Ученые планируют продолжить исследования.