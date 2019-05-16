Исследование: удлинение пениса не приносит эффекта

Как пишут исследователи авторитетного Королевского колледжа Лондона в научном журнале Sexual Medicine Reviews, манипуляции по удлинению пениса "неэффективны и рискованны", могут вызывать нарушения эрекции и продолжительное онемение органа, в то время как желаемый эффект не достигается, передает журналистка Юлия Кеппе.
Для метаанализа ученые изучили 17 предыдущих исследований и смогли проанализировать данные 1192 мужчин и документацию по 21 различным манипуляциям по удлинению пениса.
Среди безоперационных методов был изучен так называемый экстендер, с помощью которого якобы растягиваются ткани мужского органа. "Согласно исследованию, с помощью такого метода член в неэрегированном состоянии удлинялся менее чем на два сантиметра, при этом зачастую возникали боли, а желаемый эффект длился не долго", — говорится в статье.
"Инъекции, согласно исследованию, не удлиняли член, он лишь становился несколько толще. Увеличение пениса с помощью вакуумных экстендеров вовсе не имело эффекта".
Одним из наиболее распространенных операционных методов удлинения пениса является лигаментотомия. Эта операция основывается на том, что наиболее длинная часть пениса находится внутри тела и невидима снаружи. При пересечении подвешивающей связки пениса, которая "крепит" его к костям таза, видимая часть органа визуально удлиняется на 2-3 сантиметра, хотя его размеры остаются прежними. "Однако, по данным британских ученых, эта операция не всегда приводила к желаемому эффекту. К тому же часто возникали осложнения, например, проблемы с эрекцией".
"Результаты манипуляций в целом были плохие, с низким уровнем удовлетворенности ими и значительным риском возникновения серьезных осложнений, включая деформацию пениса, уменьшение его длины и эректильную дисфункцию", — резюмируют ученые результаты исследования.
"Большинство мужчин, желающих удлинить свой член, ошибочно думают, что их пенис слишком маленький", — указал в разговоре с изданием The Guardian уролог Гордон Муир. "Определения "нормальной" длины пениса в медицине нет. Согласно одному из исследований 2014 года, средняя длина пениса в спокойном состоянии составляет 9,16 см", — сообщает Der Spiegel.
Исследование: удлинение пениса не приносит эффекта
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